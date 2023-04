¿Mantequilla o margarina? Conozca las diferencias y cuál es menos mala para la salud

Ahora que la mantequilla se ha vuelto famosísima porque está escasa, ha quedado en evidencia que muchas personas no tienen claro la diferencia entre ese producto y la margarina, incluso muchos les llaman mantequilla a las dos.

Para salir de esa confusión consultamos a dos nutricionistas que nos explicaron las características de cada producto y los efectos que tienen en la salud.

Poco a poco la situación de la mantequilla volverá a la normalidad. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

La nutricionista Xiomara Arias explicó que la mantequilla tiene origen animal, ya que es un derivado de la leche, y se usa principalmente para ponerle al pan, también reposterías y hasta para freír alimentos.

“La mantequilla es en realidad la grasa láctea batida, por eso contiene una cantidad significativa de grasas saturadas, lo que la ha hecho objeto de controversia en términos de su impacto en la salud del corazón.

“Por otro lado, la margarina es un alimento altamente procesado, diseñado para tener un sabor, una apariencia y textura similar a la mantequilla. Debido a que la margarina es hecha a partir de aceites vegetales, que son líquidos a temperatura ambiente, la industria alimentaria cambia la estructura química de los aceites para hacerlos sólidos y se utiliza un proceso llamado hidrogenación para endurecer estos aceites.

“Sin embargo, ese proceso aumenta el contenido de un subproducto de las grasas trans que son altamente nocivas para la salud, además, puede contener muchísimos aditivos alimentarios, incluidos emulsionantes y colorantes para obtener el color, la textura y la apariencia deseada”.

Muchos desconocen la diferencia entre la margarina y la mantequilla. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Por su parte, el nutricionista Daniel Gómez agrega que la mantequilla tiene cosas buenas como vitamina A y D, pero también algunas no tan buenas, porque contiene colesterol incorporado por ser de origen animal, algo que hay que tomar muy en cuenta.

También dijo que la margarina no tiene colesterol, pero sí es un producto que está en la lista mala de alimentos ultra procesados.

Los aceites, que normalmente son usados para producir margarina, son el de soya, de maíz, girasol o el de palma y que las grasas trans que les agregan son también para mejorar la textura y la durabilidad.

Otra de las grandes diferencias entre estos dos productos es el precio, ya que mientras una barrita de mantequilla cuesta ¢1.210, una caja de margarina con cuatro barritas cuesta solo ¢990.

Uso prudente

Los dos nutricionistas dicen que aunque la mantequilla y la margarina tienen un aspecto similar y se utilizan para un mismo propósito en la cocina, sus perfiles nutricionales son completamente diferentes.

Los dos productos deben consumirse con mucha prudencia. Foto: Archivo. (Captura de pantalla)

“La mantequilla tiene un alto contenido de grasas saturadas y los efectos en la salud de ese tipo de grasas son muy controversiales por su papel en las enfermedades cardíacas. Aunque anteriormente había grandes advertencias, ahora se han minimizado con otros estudios que contradicen estos efectos, por eso la evidencia es mixta”, dijo Xiomara.

“La margarina, en cambio, es rica en grasas no saturadas, pero podría contener grasas trans y los científicos sí están de acuerdo en que estas grasas aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. A raíz de esto, ahora hay margarinas elaboradas sin grasas trans, hechas con nuevos procesos”, agregó ella.

Daniel fue muy claro en decir que en realidad no se puede hacer una recomendación general para que la gente compre uno u otro producto, sino que cada caso debe ser analizado de forma individual.

La margarina es mucho más barata que la mantequilla. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

“Eso depende de cada persona, por ejemplo, cuando alguien tiene en sus exámenes bioquímicos el colesterol alto, no se le recomienda que use mantequilla, por lo menos no en exceso, sino que sea un uso muy prudente, porque tiene grasa de origen animal y ya de por sí tiene colesterol”, manifestó el especialista.

“Cualquiera de los dos productos deben consumirse con prudencia porque pueden producir exceso de calorías y depósitos de grasas, así como problemas cardiovasculares debido al aumento del colesterol, triglicéridos, entre otros”, agregó.