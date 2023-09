Max Mena reveló en quién se inspiró para lanzarse de candidato a alcalde de Alajuela

Entre 1996 y el 2009, todos los días el meteorólogo y abogado Max Mena Rojas entró a nuestras casas por medio de la televisión, ya que presentó la sección del estado del tiempo en Telenoticias de Canal 7. Si bien dejó hace 14 años de aparecer en tele, miles de personas todavía lo recuerdan con mucho cariño.

Catorce años después Max recién inició dos grandes capítulos en su vida: recién la semana pasada dejó el Instituto Meteorológico (a donde llegó en 1988) para irse a la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), además, se lanzó como candidato a alcalde de Alajuela por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Max luchará por ser alcalde por Alajuela en las próximas elecciones municipales del 2024. (Cortesía)

Por esa candidatura a alcalde fue que buscamos al meteorólogo, a quien le conocíamos bien su faceta en la televisión, también por la de ser el amor platónico de muchas mamás y muchachas, pero no teníamos idea de su lado político que le llegó a los 60 años, al parecer, para ya nunca más irse.

Muy amable y cargado de energía positiva Max nos respondió varias consultas:

-¿Y eso de meterse en política?

Siempre me ha gustado el trabajo comunal, durante muchos años ayudé en la Asociación de Desarrollo del centro de Alajuela, también he colaborado por años con el deporte de la comunidad tanto de forma personal como comunal. En realidad, siempre me ha preocupado que mi comunidad esté lo mejor posible.

LEA MÁS: Iglesias anuncian gran marcha a favor de la niñez costarricense

-¿Cuándo se decidió por lanzarse como candidato a alcalde?

La política está sufriendo un cambio importante con la llegada de Rodrigo Chaves y por eso me animé, siento que puedo hacer química con mi comunidad y a la vez hacerla con el Poder Ejecutivo y así lograr resolver los problemas comunales y ¿por qué no? Hasta nacionales.

-¿Por qué hasta los 60 años le pica la política?

Cuando uno llega a cierta edad entiende mejor que debe ser parte de un cambio para dejarle un mejor barrio, distrito, cantón, provincia y país a los hijos, a los nietos y a las nuevas generaciones. Creo que me llega en el momento justo de mi experiencia profesional y comunitaria.

A don Max su familia le dio el apoyo total para que se metiera en política. (Cortesía)

-¿No le da miedo meterse en la política?

Hay que luchar por rodearse de gente honesta que no esté embarrada de política sucia y eso es lo que he hecho. Un grupo de vecinos alajuelenses honestos (de Río Segundo, San Isidro, barrio San José, Carrizal, entre otras zonas) trabajaremos cristalinamente por hacer del cantón de Alajuela un mejor cantón. Estoy seguro que es un grupo a prueba de balas.

-¿Siente que se han hecho mal las cosas en la municipalidad de Alajuela?

Hay mucho más que se puede hacer, por ejemplo, el año pasado se dejaron sin ejecutar 30 mil millones de colones, yo lucharé porque ni un cinco deje de llegar a las comunidades, sobre todo las más necesitadas.

-¿Siempre tuvo la política en las venas?

No es un sueño que tuve desde niño, para nada. No estoy por ambición de llegar a ser político o tener poder. Nunca me había imaginado en un puesto político; sin embargo, sí es una ilusión del Max Mena actual. Me ilusiona poder decirle a la gente que ser político no es malo, al contrario, es la oportunidad de poder ayudar a más gente al mismo tiempo.

-¿Siente que le ayuda haber salido tantos años en televisión diariamente y que por eso mucha gente todavía lo recuerda?

LEA MÁS: Nicaragüense que vive en Costa Rica y que durmió en la calle inició su propio negocio con 20 mil colones en la bolsa

Por supuesto que sí. Ser conocido sirve para llegarle a la gente, pero compromete el doble y hasta más. No puedo negar que se le llega más fácil a la gente porque me conocen o me reconocen; sin embargo, la gente no se chupa el dedo, después de la presentación quiere conocer cómo uno ofrece ayudarles, esperan escuchar propuestas serias y responsables. Ser conocido abre la puerta, pero nada más.

Por 14 años así veíamos a Max en Canal 7 dando el estado del tiempo.

-¿Tuvo que ver Pilar Cisneros en su entrada a la política?

Con doña Pilar hasta el día de hoy tengo una muy bonita amistad, fuimos compañeros muchos años en Canal 7. No soy de los que se valen del nombre de otros, eso no es lo mío. Soy Max Mena el alajuelense que luchará por su gente.

Por supuesto que no puedo tampoco negar que doña Pilar me sirve de inspiración porque la conozco, sé lo que vale y lo que hace por el país. Ver lo que ella hace me inspiró a seguir sus pasos y a entender que en política uno puede hacer mucho por su gente.

-¿Qué le dice su familia?

Cuando me hicieron la propuesta política les dije que me dejaran pensarlo porque tenía que hablar con mi esposa (doña Teresita Arguedas) y mis hijos (Max, el mayor, y Fanny, la menor, además de Olivia y Ana, las dos nieticas).

Tomar la decisión no es fácil porque en política no es solo meterse y ya. Hice un examen de conciencia preguntándome si tengo la capacidad para ser alcalde de Alajuela y tras analizar que tengo años de experiencia en la administración pública y que como abogado conozco sobre contratación, por ejemplo, me respondí que sí. Después hablé con la familia y me dieron su total apoyo.

Ya Max anda por todos los distritos de Alajuela mostrando su propuesta política. (Cortesía)

-¿Cómo será su campaña?

No será sucia, téngalo por seguro. No voy a buscar votos ensuciando a los otros candidatos. Me concentraré en mi propuesta y en asegurar que llegaré a trabajar muy duro, nada más. No me meteré en discusiones feas que solo sirven para ensuciar la política.

LEA MÁS: Por medio de una alfombra para La Pasada una mujer agradeció milagro a la Negrita

Es ahí donde le recuerdo que Max Mena tiene una imagen bien ganada porque no tengo un rabo que me majen, no voy a ensuciar esa imagen ganada de años con la política.