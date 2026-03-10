MEP aplica pruebas diagnósticas a más de 65 mil estudiantes de primaria esta semana

Los estudiantes recién iniciaron el curso lectivo 2026 y ya están aplicando las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que un total de 65.397 estudiantes de sexto grado de primaria realizarán estas pruebas desde este martes hasta el viernes 13 de marzo.

Se aplicarán exámenes a los estudiantes cada día con distintas asignaturas:

Martes 10 de marzo: Estudios Sociales

Miércoles 11 de marzo: Matemáticas

Jueves 12 de marzo: Español

Viernes 13 de marzo: Ciencias

Las autoridades indicaron que 54.253 estudiantes realizarán las pruebas en formato físico, mientras que 11.144 las harán en digital.

Más de 65 mil estudiantes aplicarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas esta semana. (MEP/MEP)

Se brindarán apoyos educativos como pruebas en Braille, letra ampliada, tiempo adicional, entre otros, a aquellos estudiantes que los requieran.

En estas pruebas participan un total de 3.434 escuelas públicas y privadas del país.

¿Qué son las pruebas diagnósticas?

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas se realizan por asignatura y se basan en los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los niños, según el MEP.

Con los resultados de estos exámenes, se busca identificar las fortalezas y áreas de mejora para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, con el apoyo de los docentes y familias.

Estudiantes no inscritos podrán hacerlas en mayo

El MEP señaló que los directores de los centros educativos debían enviar la lista de los estudiantes que aplicaban estas pruebas desde diciembre del año pasado.

Aquellos alumnos que quedaron fuera de la lista no pueden aplicar los exámenes esta semana.

Sin embargo, no perderán la oportunidad, pues podrán realizarlas en el periodo de reprogramación en mayo.

