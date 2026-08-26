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MOPT advierte a conductores: estas monedas ya no sirven para pagar los peajes

Monedas antiguas no tienen valor desde el primero de julio.

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Por Juan Pablo Garita Sánchez

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Autopista Florencio del Castillo
El Peaje de la Florencio del Castillo es una de las estaciones estatales administradas por el CONAVI. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que desde el primero de julio se retiraron de circulación las monedas de ¢5, ¢10 y ¢25 con diseño antiguo, los conductores continúan pagando con ellas en los peajes estatales, es decir, los de la carretera Braulio Carrillo (ruta 32) y la autopista Florencio del Castillo (ruta 2).

Así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) este miércoles 26 de agosto. Además, les recordó a los choferes que en dichos peajes se encuentra disponible el pago automático o en efectivo, pero con monedas de vigencia actual.

También se recalcó que desde el pasado primero de julio, la Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos (ARESEP) modificó los costos del peaje, procurando que ningún monto a cancelar termine en ¢5.

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También el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) recuerda a los usuarios fijarse muy bien en cuál caseta de cobro utilizarán, según el método de pago que pretenden utilizar, ya que muchas personas utilizan el carril exclusivo para pago automático, sin contar con esta modalidad de pago, lo que ocasiona retrasos en el flujo vehicular en el peaje.

“Cuando se dan estas situaciones, la caseta de pago rápido se hace, paradójicamente, lenta, ya que el conductor debe echar para atrás, los que vienen haciendo cola también y este conductor debe buscar otra caseta”, mencionaron en el comunicado.

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Además, se solicitó a los conductores llevar el dinero a mano para cancelar rápidamente, buscando siempre el tránsito rápido y evitando con ello el congestionamiento.

El MOPT recuerda a los usuarios los montos actualizados a cancelar según el tipo de vehículo y el puesto de peaje por el que se transita.

Montos a pagar según tipo de vehículo y puesto de peaje. Créditos: MOPT
Montos a pagar según tipo de vehículo y puesto de peaje. Créditos: MOPT (Mop/Mopt)
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