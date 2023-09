Mujer adelantó el aguinaldo y la cantidad de plata que perdió en intereses no es jugando

Hace un año, una vecina de Sarchí cayó en la tentación al recibir un correo en el que ofrecían adelantar el aguinaldo y que lo pagara a seis cuotas, mediante la tarjeta de crédito que tenía con esa entidad bancaria.

Una mujer contó a La Teja la congoja tras adelantar su aguinaldo, el año pasado. (Shutterstock/Shutterstock)

Ella aceptó la propuesta porque en octubre viajaría al Depósito Libre de Golfito a comprar unos electrodomésticos para su casa, pero ahora acepta que no era urgente cambiarlos.

Decidió visitar una sucursal del banco. Su aguinaldo en 2022 era de aproximadamente 800 mil colones y ese se convirtió en el monto negociado.

Tan pronto recibió el depósito en su cuenta sintió el primer arrepentimiento del trato. No leyó que el trámite generaba una comisión de 3% por desembolso. Por eso, en vez de 8 tejitas le dieron 774 mil colones, 24 mil colones menos. ¡Ya ahí comenzó perdiendo!

A cambio de contar su historia, ella pidió que no se publicara su nombre completo, por la pena que siente ahora tras vivir esa amarga experiencia.

A pesar de los 24 rojitos menos, ella se fue feliz y compró lo que quería. Confiesa que en Golfito gastó todo. Así iniciaría la pesadilla.

Al mes siguiente, el banco le hizo el cargo de la primera cuota, o sea, 133.333 colones que tenía que pagar en el estado de cuenta de octubre. Se vino la segunda angustia, pues no tenía claro que también le cobrarían un interés del 1.5% mensual.

Eso significó que esta mujer debía pagar 12 mil colones más al mes por intereses, de octubre a marzo. El pago mensual al final le quedó de 155 mil colones, durante seis meses.

“Usted no sabe lo que me he arrepentido. Fue una embarcada total. Por adelantar los 774 mil colones terminé pagando 872 mil colones, o sea, casi 100 mil más, por un capricho.

“Caí en la tentación una vez y aprendí del error. Yo les diría que no hagan las mías, que ni siquieran lo piensen”, recomendó la mujer, de 35 años de edad.

Según lo expertos, muchas personas adelantan el aguinaldo para comprar bienes o servicios que no son urgentes. (JOHN DURAN)

Buen consejo

Si usted también tiene una tarjeta de crédito, muy posiblemente en los próximos días podría llegarle una propuesta similar. Los expertos replican el consejo de Karla: ¡evite siempre caer en esa tentación, porque le puede salir muy caro!

Así lo explica el asesor financiero, Jorge Benavides.

“Usted necesita el aguinaldo para varios pagos y compras. Si le van a quitar dinero por comisiones, gastos e intereses, pues es como que prácticamnte le estuvieran prestando la plata, al fin de cuentas usted tendrá que cubrir esos gastos de su bolsillo, en lugar de aprovechar completo el aguinaldo en diciembre”.

Según Benavides, esa es una estrategia para que salgamos a consumir en los meses de mayor consumo, como el mes negro (noviembre).

“La gente sale como loca a comprar cosas que no necesita. Una cosa es una necesidad y otra un deseo. A partir del 1 de octubre veremos todo con descuentos y promociones. Eso obvio que atrae a la gente a consumir. Es una simple trampa de consumo”, explicó.

El experto resaltó que la mayoría de ticos destina el aguinaldo para pagar el marchamo, los impuestos municipales y otras obligaciones, como préstamos. Al aceptar el adelanto, la deuda se agranda como bola de nieve. Luego vienen altos intereses y comisiones, además de llamadas perturbadoras.

Esa análisis lo comparte Fernando Montero, economista de la escuela de Administración de la Universidad Nacional.

“Si la persona no requiere con urgencia comprar un bien o servicio, no requiere algo que le mejore la salud, es preferible mantenerse lejos de este tipo de adelantos”, comentó.

“Muchos se van a divertir, se van de pachanga o a hacer actividades en la familia que representan gastos. Esto no debe converstirse en un gasto. La diferencia está en que el gasto no devuelve nada a cambio, la inversión sí”, recalcó el experto.

Economista Habla Sobre El Adelanto Del Aguinaldo

Extrema urgencia

Para el economista, esa posibilidad debe plantearse únicamente si se vive una necesidad extrema, por ejemplo, si tiene un préstamo con una tasa de interés muy alta y que el adelanto del incentivo navideño represente un interés más bajo.

“Eso mejoraría la cuota que podría estar pagando por la anterior deuda. Si va a comprar un activo que de verdad urge, como una refrigeradora, podría comprarla antes de la Navidad cuando por lo general los precios de los bienes y servicios suben”, recomendó.

Para él, otra excepción es la salud. “Si tiene la oportunidad de adelantar la operación que se podría hacer hasta el próximo año o comprar medicamentos urgentes que pueden mejorar la calidad de vida”.

El economista comentó que además de tener claro las comisiones e intereses, la persona debe conocer las cláusulas, como el posible castigo si se quiere cancelar la deuda por anticipado.

“Puede ser que en algún momento le llegue un dinero extra y usted quiera cancelar la deuda, pero hay que saber cuánto le pueden castigar, porque el cargo puede llegar al cinco por ciento”.

O sea, que al final, como decimos en buen tico, que no se le vaya lo comido por lo servido.