Mujer con corazón trasplantado: “Quiero vivir, tener un día más” (video)

Johana Chacón agradece todos los días la nueva oportunidad de vida que le dio un trasplante de corazón.

La mujer, de 46 años, y vecina de San Francisco de Dos Ríos, fue una de los dos pacientes que participaron en un trasplante simultáneo de corazón y pulmones por primera vez en el país. Los órganos fueron tomados del mismo donador.

Johana y Jason están en terapia y se están recuperando muy bien. Foto: Cortesía CCSS. (CCSS)

La histórica cirugía se llevó a cabo hace pocos días, sin embargo, la fecha no fue revelada porque la ley que regula todo lo relacionado con trasplantes, no lo permite.

“Me siento feliz, honrada y agradecida por esa oportunidad, por tener calidad de vida, nuevas oportunidades. También agradezco el haber podido conocer personas maravillosas en mi proceso que ya de por sí era difícil, implicaba temor, miedo, dudas, incertidumbre.

“Personas como estas lo hacen a uno volver a creer en la humanidad, si lo vemos fríamente son personas que no conocías, pero te están ayudando a pasar de la posibilidad de morir a vivir, sin ningún interés extra”, relató la sobreviviente este jueves en una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el trasplante.

Ella aprovechó la oportunidad para motivar a las personas que donen los órganos después de la muerte, porque eso puede salvar muchas vidas.

“Realmente quiero vivir, quiero tener un día más, realmente deseo hacer mejor las cosas, por eso me siento tan agradecida por esta nueva oportunidad.

“Me parece sumamente importante honrar la memoria de quien fuera el donador porque esa persona me está dando la posibilidad de vivir, me está dando un regalo inmenso. No hay que olvidad a ese donador y a esa familia que, sin interés ni egoísmo, han tomado la decisión de salvar otras vidas, eso no es fácil”, aseguró.

Papá feliz

Jason Fernández, de 30 años, fue el otro paciente que se benefició con la cirugía, él recibió los pulmones.

El vecino de Taras de Cartago asegura que se siente muy feliz porque pasó de depender de un tanque de oxígeno, a ser nuevamente libre.

Aunque él sigue en terapia en el hospital Calderón Guardia, donde fue operado, hasta el momento el resultado del complicado procedimiento ha sido exitoso.

“Aquí estamos, muy felices, no le puedo pedir más a la vida, agradecido con todo el personal de este hospital, porque gracias a ellos se me dio la oportunidad de ser operado.

“Fue un lago proceso (dos años), pero nunca perdí la fe. Una motivación muy grande que tengo es mi hija, tiene cinco años, y ella espera que vuelva a la casa, que pueda ir con ella al parque, que pueda ir a correr y pronto volveré a tener esa vida”.

El paciente contó que la gran limitación respiratoria que tenía le impedía trabajar y debía tener muchos cuidados todos los días, pero ahora podrá de nuevo luchar por sus metas.

“Estoy muy agradecido con la familia del donante, porque con un acto de amor quiso salvar dos vidas (la de él y la de Johana Chacón, quien recibió un corazón del mismo donador).

Los sobrevivientes agradecen profundamente a la familia del donador. Foto: Cortesía de la CCSS (CCSS)

Hecho histórico

Los dos pacientes trasplantados están recibiendo terapia y se recuperan satisfactoriamente.

El anuncio de la exitosa operación se dio un día después de que el hospital Calderón Guardia celebrara los 15 años desde que se hizo el primer trasplante, uno cardíaco, cuyo paciente goza de buena salud.

El histórico procedimiento duró 16 horas, comenzó a las 5 a. m. y terminó a las 9 p. m. La extracción de los órganos se llevó a cabo en otro centro médico capitalino y luego fueron llevados con todos los cuidados al Calderón Guardia, donde fueron puestos a los donantes.

Debido a la alta complejidad del procedimiento se necesitaron 50 funcionarios en el quirófano.

Del 2007 a la fecha, en el Calderón Guardia se han llevado a cabo 57 trasplantes de órganos del tórax.

Durante los próximos meses los dos pacientes trasplantados seguirán un riguroso control médico que incluye biopsias periódicas para asegurarse de que el organismo no rechace los órganos que recibieron.

Jason cumplió años hace unos días y Johana lo hará a finales de mes, por lo que ambos ven la cirugía como un gran regalo de cumpleaños que la vida les dio.