Municipalidad anuncia que a partir del 15 de junio implementará la recolección de basura en las noches

Una municipalidad anunció que a partir del 15 de junio implementará el servicio nocturno de recolección de basura.

Se trata del municipio de Alajuela, el cual informó que, por medio de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, entrará en funcionamiento la ampliación del servicio nocturno de recolección de residuos (basura) en dos importantes sectores del cantón.

La municipalidad de Alajuela implementará recolección nocturna de basura en varios sectores. (Mayela López)

“Esta medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia del servicio, optimizar la movilidad en zonas de alta circulación vehicular y fortalecer las acciones de limpieza y salubridad en las comunidades beneficiadas. El nuevo horario de recolección será de 7:30 p. m. a 3:30 a. m., mediante la implementación de dos rutas nocturnas ampliadas. La primera ruta corresponde a parte del distrito San José, la cual operará los lunes y jueves.

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“El recorrido iniciará en La Arrocera y abarcará sectores como iglesia barrio San José, supermercado El Recuerdo, Tubos Campeón, calle Los Gringos, condominio Milena, ebáis El Cacao, calle hacia El Rincón, urbanización El Diamante, Super Tang, urbanización Los Pinos, calle Brujería, urbanización Mirasol, colegio Barrio San José y calle El Salto, finalizando en la Vuelta de Maxi Palí”, informó la municipalidad.

Tenga en cuenta los horarios y sectores para que no se le pase el camión de la basura. (Marvin Caravaca)

¿Cuál es la segunda ruta?

La segunda ruta corresponde a parte del distrito Desamparados; funcionará los martes y viernes.

“El recorrido iniciará en el puente Ciruelas y comprenderá sectores como ebáis - Invu, rotonda Invu 3, calle Bermak, escuela Invu, asentamiento El Erizo, colegio Invu Las Cañas, Plaza Estrella, Targuaces, urbanización Prados de Florencia, Villas Alicante, urbanización Cataluña, urbanización La Giralda, calle El Pasito, Nueva Jerusalén y Los Adobes, concluyendo en Walmart bajo Las Cañas.

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Debe sacar la basura el mismo día que pasará el camión en el horario establecido. (Gabriela Téllez)

“La municipalidad les recuerda a las personas vecinas de estos sectores que deben sacar los residuos únicamente el día de prestación del servicio, en el horario establecido, es decir, 7:30 p. m., con el fin de evitar acumulación de residuos en vía pública, malos olores, contaminación y afectación por animales. Así evitarán hacerse acreedores de una multa por deficiente gestión de sus residuos”, detalló el municipio.

Estas rutas mantendrán su horario habitual de recolección nocturna durante días feriados.