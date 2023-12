Obispo de Tilarán-Liberia: “Una mujer con un perro o con 15 gatos no es familia”

El obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, monseñor Manuel Eugenio Salazar, dijo hoy que “ahora a cualquier cosa le dicen familia” y al mismo tiempo aseguró que “una mujer con un perro o con 15 gatos no es familia”.

Monseñor hizo la afirmación durante la homilía de la misa que celebró este 31 de diciembre, durante la tradicional Pasada del Santo Cristo de Esquipulas desde la comunidad de San Juan a la localidad del Arado, en Santa Cruz de Guanacaste.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar es el obispo de Tilarán-Liberia.

Según el plan de Dios, la familia es papá, mamá, hijos y nietos. Macho y hembra, explicó monseñor. “Hoy en día cualquier cosa es familia. Una mujer con un perro ya se autodeclaran familia. Le presento a mi familia y son como 15 gatos”.

“No. Para nosotros los cristianos, según el plan de Dios, la familia es papá, mamá e hijos. Ese es el concepto que hay que defender, al que hay que aspirar”, comentó monseñor Salazar.

También se refirió la homosexualidad. “No es lo mismo criar pollitos con un bombillo que con una gallina (…) El ser humano necesita al papá y a la mamá. Hay mucha homosexualidad porque ha fallado la figura paterna.

“O no está el papá o si está es un ogro. Dos más dos es cuatro. Casi siempre eso produce homosexualidad”, agregó monseñor alentando a la promoción de las pastorales familiares en las parroquias del país.

“La familia es clave, es fundamental para el mundo, la sociedad, el país, la iglesia. Es la piedra angular. Es el fundamento de todo. En la familia se juega el destino de un país, el futuro de la iglesia. Entendámoslo. Por eso hay que cuidar, luchar, valorar a la familia.

“Es como en una finca que no hay agua en donde surge la vida. Una sociedad en donde no se valora la familia es como una familia que no valora sus manantiales. Sin agua no hay vida, sin familia no hay sociedad”, analizó el sacerdote.

“Yo se los he dicho a muchos políticos, pero no hacen caso. Hagan políticas de estado, inviertan en la familia porque es el fundamento de la sociedad (...) Es más importante la familia que los sacerdotes”, comentó monseñor.

También habló sobre lo caro que está hoy en día todo y cómo hacer familia también es carísimo, especialmente, tener hijos y darles una educación adecuada. Incluso, monseñor Salazar habló de que el pueblo les debe pedir a los políticos que velen por la familia.

“Algún subsidio para las parejas, sobre todo las más jóvenes. Subsidio para el segundo y tercer hijo (o sea, un pago por tener más de un hijo (...) Una parejita que se casa y a él le falta terminar la universidad, que el Estado le ayude a terminar la universidad”, dijo, al tiempo que propuso pensar en darles un terreno a los recién casados.

Lo dicho por monseñor Salazar va de la mano con lo que ha comentado el papa Francisco, incluso, este año. Vamos a recordar un par de frases: “Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”.

La otra es: “Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la patria, que no tiene hijos. Por eso haga patria, tenga un hijo”.