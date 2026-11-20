“No tengan miedo”. Con esas tres palabras, los obispos de Centroamérica quisieron llevar un mensaje de fortaleza y esperanza a los pueblos de la región, en medio de una realidad marcada por la violencia, la pobreza, la corrupción y la migración forzada.

Las palabras forman parte del mensaje final de la 84° Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), realizada en Heredia y que reúne las reflexiones de los obispos sobre los principales desafíos que enfrentan las comunidades centroamericanas.

Los religiosos reconocieron que durante el encuentro estuvieron presentes las alegrías y esperanzas de sus pueblos, pero también sus dolores y sufrimientos, incluidos los de quienes han tenido que abandonar sus países para buscar mejores condiciones de vida.

La Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) se realizó en Heredia. (Conferencia Episcopal/Cortesía)

No acostumbrarse a la violencia

Uno de los puntos que más destacan es la preocupación por la violencia en los barrios, las extorsiones, el avance del narcotráfico y la normalización de la corrupción y la impunidad.

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Los obispos advirtieron que, aunque existen peligros que amenazan la vida, también es preocupante que la sociedad pierda la conciencia moral sobre el daño que estas situaciones provocan.

Por eso, pidieron fortalecer la fraternidad y la solidaridad, pues consideran que los problemas de las comunidades no pueden resolverse de manera individual, sino mediante decisiones compartidas que permitan generar cambios reales.

También hicieron un llamado a defender los valores democráticos y a evitar la tentación de creer que los liderazgos autoritarios son la respuesta a las dificultades que vive la región.

“Necesitamos personas con valores auténticamente democráticos, que ayuden a superar la crisis que estamos viviendo, sin caer en la tentación de creer que la solución a los problemas serían los liderazgos autoritarios”, advirtieron los obispos de la región.

Los obispo de la región analizaron los principales desafíos que enfrentan las comunidades centroamericanas. (Conferencia Episcopal/Cortesía)

Cuidar la vida y recuperar la esperanza

El mensaje también pone atención en el cuidado del ambiente, la protección de las fuentes de agua y las consecuencias del cambio climático, especialmente ante la fuerte sequía que afectó este año.

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Los obispos pidieron proteger a las comunidades más vulnerables y promover políticas que garanticen mejores condiciones de vida para quienes más las necesitan.

Al cerrar su mensaje, recordaron el ejemplo de personas que enfrentaron las dificultades de su tiempo sin dejarse vencer por el miedo, como san Óscar Romero y fray Augusto Ramírez Monasterio.

La invitación final es a no perder la esperanza, trabajar por la justicia, la paz y la verdad y seguir construyendo comunidades donde la solidaridad sea más fuerte que la indiferencia.

Los obispos pidieron proteger a las comunidades más vulnerables y promover políticas que garanticen mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan. (Conferencia Episcopal/Cortesía)

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El documento fue firmado en Heredia, el 18 de noviembre de 2026, por monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente del SEDAC, y monseñor Daniel Blanco Méndez, obispo auxiliar de San José y secretario del organismo.