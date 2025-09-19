Obras viales en Hatillo provocarán más caos a partir de la próxima semana

Las obras viales en Hatillo 6 causarán caos a partir de la próxima semana, ya que una importante vía se mantendrá cerrada. (MOPT/MOPT)

Las obras viales que se realizarán en Hatillo 6 provocarán más caos a partir del lunes 22 de setiembre, ya que una importante vía se mantendrá cerrada.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizarán labores de excavación para la construcción del tronco principal, muros y rellenos de aproximación del paso a desnivel que se está construyendo en Circunvalación o la ruta nacional 39.

Por eso, las autoridades indicaron que a partir de la próxima semana y por los próximos 5 meses, los conductores deberán desviarse a otras rutas mientras se realicen las obras.

Algunas de las rutas alternas que el MOPT compartió que pueden tomar los conductores son: La primera, hacia Pavas, tomando la callecita dirigiéndose hacia Maxi Palí y luego, sale nuevamente a Circunvalación y la otra, hacia San Sebastián, agarra la callecita que se encuentra al lado de la ruta nacional 39 y sale a la carretera para continuar su camino.

MOPT compartió este croquis con las rutas alternas que pueden utilizar los conductores mientras se realizan las obras viales en Hatillo 6. (MOPT/MOPT)

Además, en esta zona se colocaron semáforos para que los peatones puedan atravesar la vía sin riesgo.

Como parte de los trabajos que se están realizando en Circunvalación, se sustituirá el alcantarillado pluvial y sanitario.

“El nuevo paso a desnivel que se construye en Hatillo 6 contará integralmente con mejoras en aceras, pasos peatonales, e iluminación gracias a la coordinación interinstitucional con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)”, señaló el MOPT.

Actualmente, la obra, que cuenta con una inversión de alrededor de ¢4.270 millones, ha avanzado en un 21%.

