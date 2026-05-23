OIJ confirma impactos de bala contra la basílica de los Ángeles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles fue impactada por dos balazos la mañana de este sábado 23 de mayo.

LEA MÁS: Reportan daños en la Basílica de los Ángeles tras impactos

Después de que el incidente fuera reportado a las autoridades, los agentes judiciales llegaron al sitio y confirmaron que en el ventanal ubicado en el costado sur había dos impactos de arma de fuego.

Aunque en el ventanal se ven las perforaciones, los agentes no encontraron casquillos. Cabe aclarar que algunas armas no los dejan. En algunos casos, porque la munición no tiene casquillo; a veces, porque el diseño del arma lo retiene (por ejemplo, el revólver), y otras porque el tirador o el propio mecanismo evita que el casquillo llegue a la escena.

El OIJ confirmó que un ventanal de la Basílica fue impactado a balazos. (Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles/Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles)

El OIJ informó que, según testigos, al parecer, pasó una moto y se escucharon detonaciones alrededor de las 8:30 a.m.

La investigación del hecho continúa para determinar quién fue el responsable y el motivo de la agresión al templo.

Estaban en eucaristía

Cuando ocurrió el incidente en la basílica de los Ángeles, el padre estaba en eucaristía.

LEA MÁS: Salud dice esto sobre casos confirmados tras brote de bacteria en el hospital San Juan de Dios

“El sacerdote escuchó un ruido solamente, pero no se supo de dónde provino. Todavía no se han encontrado rastros, entonces están investigando”, dijo Luis Fernández, vocero de la basílica.

El OIJ continúa investigando cómo ocurrió el ataque contra la Basílica. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN/Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

Agregó que cuando se escuchó el ruido, salieron a ver y encontraron las perforaciones en el vidrio de la puerta sur, que da acceso a la sacristía.

Fernández afirmó que nadie les ha dicho si vieron a alguna persona impactando el templo.

Reforzarán la seguridad

La basílica de Nuestra Señora de los Ángeles emitió un comunicado en el que dio a conocer el lamentable hecho ocurrido esta mañana.

Debido al incidente, se reforzará la seguridad durante los próximos días.

LEA MÁS: ¿Existen protocolos para la llegada de los migrantes de Estados Unidos? Esto afirma Salud