OIM inicia entrevistas con migrantes deportados por Estados Unidos a Costa Rica para definir su futuro

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inició el lunes 13 de abril las entrevistas con los migrantes deportados que llegaron al país el sábado 11 de abril.

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Así lo comentó Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería, a La Teja.

“El sábado y el domingo la OIM tenía una operación básica en apoyo a las personas. Hoy (lunes 13 de abril) OIM empezó a trabajar con el grupo para hacer as entrevistas y buscar quiénes desean retornar a su país u otras alternativas”, dijo.

La OIM inició las entrevistas con los migrantes que fueron deportados por Estados Unidos para conocer su deseo: quedarse en Costa Rica o retornar a sus países de origen. (AFP/AFP)

Migración se iba a reunir en la tarde del lunes con la OIM para tener datos más precisos sobre los 25 migrantes deportados por Estados Unidos.

Una vez que las autoridades sepan quiénes desean quedarse en el país o irse de regreso a sus países de origen, lo darán a conocer públicamente.

Estas son las opciones que tienen los migrantes

Las personas que llegaron al país el fin de semana tienen al menos siete días para definir su futuro.

Migración comunicó que tienen diferentes opciones. La primera es que se queden en Costa Rica, si así lo desean. Además, pueden solicitar refugio

Los migrantes también pueden no escoger ninguna alternativa. Tendrán que irse de las instalaciones donde se está realizando el control migratorio y dirigirse a donde deseen por sus propios medios.

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Las personas que quieren irse, pueden acojerse al programa Retorno Voluntario Asistido para recibir apoyo humanitario en la gestión del viaje o pagar su viaje por sus propios medios.

¿De cuáles nacionalidades son los migrantes?

Migración informó el fin de semana que los migrantes deportados por Estados Unidos provienen de Asia, África, Europa y América.

Albania: 1 persona (mujer)

Camerún: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

China: 2 personas (ambos hombres)

Guatemala: 8 personas (cinco hombres y tres mujeres)

Honduras: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

India: 3 personas (todos hombres)

Kenia: 1 persona (mujer)

Marruecos: 2 personas (ambos hombres)

Los 25 migrantes que fueron deportados por Estados Unidos son de países de Asia, África, Europa y América. (DGME/DGME)

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