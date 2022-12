¡Ojo! No ingrese a la página del BAC por el buscador

Si usted no se sabe la dirección oficial del BAC en internet, lo mejor es que no se la juegue buscándola por Google o cualquier otro buscador de la web.

Los amigos de lo ajeno andan como locos buscado apoderarse de su dinero.

Esto porque los amigos de lo ajeno decidieron invertir un poco de lo que se han robado y pagaron publicidad para hacer caer a más víctimas y apoderarse de su dinero, que para estos días estarán recibiendo salarios, aguinaldos y cuanto dinero adicional se pueda.

La institución bancaria reconoció el pasado viernes que detectaron varios sitios falsos que se están haciendo pasar por la página oficial de la institución bancaria y apoderándose de los datos personales para ingresar a las cuentas y vaciarlas.

Para que usted no sea una víctima de estafa, esté muy atento a revisar que esté en el sitio correcto antes de ingresar cualquier dato. Acá se la damos para que no caiga en engaños www.baccredomatic.cr/es-cr y aproveche y guárdela en sus direcciones favoritas para que no tenga que volver a buscarla. Si no sabe cómo hacerla, pídale ayuda a su hijo, nieto, sobrino o alguien de su entera confianza.

O descargue la app Banca Móvil desde las tiendas oficiales de Apple o Android.

¡Cuidado! Crearon páginas falsas para estafar a clientes bancarios

Según informó el BAC, ha detectado direcciones con cambios mínimos para que la gente se confunda con facilidad e ingrese sus datos personales, confiando en que está en la correcta. Entre los detalles que han detectado están:

En el BAC denuncian las páginas falsas qe han detectado para estafar a los clientes del banco. (cortesía)

El nombre de la página lo incluyen con más letras o menos letras

El nombre del Banco escrito con una sola letra “c” en la frase “baccredomatic”

en la frase “baccredomatic” Cambio en alguna de las letras por otra similar; por ejemplo, cambio de la letra “i” por la “l” en “credomatic”

En todos los casos dirigen a un sitio web muy similar a la página del BAC.