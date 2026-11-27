Los años me han confirmado que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Resulta que uno de los hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, falleció de causas naturales, y sus hermanos, que están presos, quieren ir al funeral, pidieron permiso y una jueza accedió.

Gabriel Aguilar escoltado por oficiales vestidos de militares, encapuchados y con armas de grueso calibre dentro de una oficina. Captura de pantalla (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Vamos a lo que dice la ley. Según nos explicó el exjuez Ewald Acuña, este tipo de permisos son un principio de humanidad que se concede extraordinariamente a los privados de libertad para que asistan a funerales de personas muy cercanas, pero no son un derecho; un juez puede rechazar la solicitud.

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Pocas veces lo rechazan, pero cuando lo hacen, un motivo es la peligrosidad de los privados de libertad y, en este caso, es obvio que son personas peligrosas.

Pecho Rata fue extraditado como sospechoso de liderar una de las bandas criminales más poderosas de Costa Rica, la cual todavía tiene músculo y está en guerra con otros grupos criminales.

Ahora, para que los tres hijos de López puedan asistir, la Fuerza Pública tendrá que hacer un gran despliegue de seguridad y, a como están las cosas en Costa Rica, cualquier cosa puede pasar.

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A pesar de todo esto, no hacía falta el show que montó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

Hacer una conferencia de prensa con oficiales encapuchados y armados atrás para ponerse a gritar dónde estaba Carlo Díaz, como si el fiscal fuera juez. El propio Ministerio Público, el cual lidera Carlo Díaz, pidió que el permiso sea revocado, pero claramente Gabriel Aguilar quería llamar la atención.