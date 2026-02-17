Otra cuñada encontró trabajo en el AyA, ahora fue la de una de experiodista de Repretel

Una nueva polémica afecta la imagen de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ya que otra cuñada de una funcionaria encontró trabajo en la institución.

En esta ocasión fue contratada Jeimmy Lara Rodríguez como funcionaria de la Presidencia Ejecutiva de la entidad.

Ella es cuñada de Jeimmy Morera Rodríguez, periodista que trabaja en el área de Comunicación del AyA, y quien laboró hace un tiempo en Repretel.

Contratan en el AyA a cuñada de periodista de la institución. (Alonso Tenorio)

Mario Rodríguez, secretario del sindicato de la institución, dice que están pidiendo una investigación sobre el nombramiento.

De igual manera, el sindicalista dice que están detrás de las explicaciones por la contratación de Rosemary Ramírez, cuñada de Lourdes Saúrez, presidenta ejecutiva del AyA.

En este caso que dio a conocer La Teja el jueves anterior, se dio el movimiento de la plaza que ahora ocupa Rosemary en dos ocasiones.

Un mes antes de la contratación pasó de la Presidencia Ejecutiva a la subgerencia dirigida por Mariana Fernández y, días después de que llegara la cuñada de la jerarca, la plaza pasó al Laboratorio Nacional de Aguas.

AyA justificación de la contratación de la cuñada de periodista

La Teja consultó a AyA si la contratación de Lara se dio siguiendo los procedimientos de contratación establecidos por la entidad y respondieron que todo se hizo en regla.

“La señora Lara Rodríguez ocupa una plaza de confianza y su contratación se realizó cumpliendo estrictamente con el debido proceso y la normativa vigente.

“Es importante aclarar que la funcionaria Jeimmy Morera Rodríguez pertenece al Departamento de Comunicación, por lo que no tiene ningún tipo de injerencia ni participación en procesos de contratación o decisiones administrativas relacionadas”, respondió AyA.

Jeimmy Morera, experiodista de Repretel, ahora trabaja en el AyA. (Instagram)

Morera está metida en enredo por video de potenciador sexual

Pero ese no es el único tema polémico en el que está envuelta la periodista Jeimmy Morera. Ella está bajo la lupa del AyA porque subió un video a sus redes sociales en el que promociona un potenciador sexual en lo que parece ser una sede de la entidad.

La denuncia por el tema fue presentada también por el sindicato de la entidad.

AyA informó que Morera habría hecho el video luego de finalizar su jornada laboral. Aún no se ha determinado si se abrirá un proceso formal por este caso.