Padre Sergio: “Confieso que estoy enamorado de la virgencita de los Ángeles”

El padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo, nos pareció perfecto para formar parte de esta novena que le hacemos a la Negrita, porque, como él mismo dice: “Confieso que estoy enamorado de la virgencita de los Ángeles”.

¿Quiere ver feliz al padre Sergio? Tóquele el tema de la virgencita de los Ángeles, él la ama. (Cortesía)

Con gran felicidad mariana el padre confirma que siempre le cumple a la Patrona de Costa Rica con la romería, solo un año, todavía siendo seminarista, no pudo peregrinar, y fue porque en una mejenga se dobló el tobillo derecho, a tal punto que casi se lo quiebra y tuvieron que enyesarlo.

Preguntarle al padre Sergio por la virgencita es una sabrosera, porque él vuelve su mirada al cielo, se queda pensando y no sabe ni por dónde empezar a recordar tantos agradecimientos por lo que ella ha hecho en su vida.

“Le voy a contar, yo tenía un problema en la vista y me estaba avanzando mucho, y eso me tenía preocupado porque todos los años me hacía el examen de la vista, y cada vez era más y más el avance de mi problema, tanto así que los doctores estaban preocupados porque era muchísimo lo que aumentaba.

Al padre Sergio Valverde le tocó celebrar misa en la basílica de nuestra señora de los Ángeles en Cartago el pasado 24 de julio. (Cortesía)

“Un día cualquiera sentí en mi corazón la necesidad de irme para Cartago a hablar con mi madrecita amada; me fui solito a conversar con ella. Solo Dios sabe con cuanta fe fui yo ese día a Cartago. Me fui a lavar la cara, los ojos en agua bendita de la fuente.

“Así como se lo estoy diciendo, a partir de ese día nunca más aumentó mi problema de la vista, más bien bajé dos puntos”, recuerda con mucha fe el padre Sergio, quien es el cura párroco de la parroquia Cristo Rey, en el josefino barrio del mismo nombre.

Incluso, el padrecito nos dijo que si queríamos nos podíamos ir a preguntar sobre su problema visual en los registros de la clínica Moreno Cañas de barrio Cuba (San José), porque ahí fue donde se trató su enfermedad de los ojos.

Tremenda felicidad le da al padre Sergio celebrar misa en la basílica de Cartago. (Cortesía)

“Desde muy niño le tuve fe a mi virgencita, pero a partir de ese momento le tuve mucho más porque me hizo el milagro de sanarme los ojos, cuando ya hasta los doctores estaban bien asustados”, agregó.

El pasado miércoles 24 de julio, en el segundo día de la novena, al padre Sergio lo invitaron a celebrar misa, a las 2 de la tarde, en la basílica brumosa y con tremenda alegría se llevó a toda su gente de Obras del Espíritu Santo para que compartieran con la Negrita.

¿Otro milagro?

El padre Sergio nos contó el milagro en sus ojos y ahora nos hablará de otro, que fue antes, como parte de las historias que les traemos en la sétima entrega de nueve notas cargadas de amor y fe para la Virgen de los Ángeles, durante los días que dura la novena de preparación para la fiesta de la patrona de los ticos. Por decirlo de alguna forma, hacemos una novena editorial.

“Estaba recién llegando a la parroquia de Cristo Rey, a donde se metían a robar casi todos los días. Ya era normal para mí encontrar al día siguiente que algo faltaba. También se volvió normal que me amenazaran los drogadictos de los alrededores, quienes ya habían alejado varios sacerdotes.

En diferntes años le ha tocado celebrar misa en la casa de la Negrita y siempre lo hace con agradecimiento y felicidad. (Cortesía)

“Un día me quedé a dormir en la iglesia y escuché un ruido, cuando fui a ver había varios sujetos con pasamontañas y me obligaron a hincarme y me pusieron una pistola en la boca. En ese momento me entregué a la virgencita de los Ángeles, le dije que si era mi hora que no había problema. Los sujetos no me dispararon, no me golpearon; de un pronto a otro, se fueron”, así recordó el padrecito el que considera otro milagro de vida que la Negrita hizo por él.

Modelo

Nos explica el padre que la virgencita es modelo, también es alabanza y alegría porque cuando fue visitada por el ángel para anunciarle su embarazo, ella canta inmediatamente: “proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava”.

También, asegura el padre Sergio, es una virgen de esperanza y misionera porque, inmediatamente se le anunció su embarazo, se fue a donde su prima Isabel a celebrarle el embarazo que ella también tenía. Atravesó montañas para llegar a donde su prima, a pesar de estar ella también embarazada, y se fue porque sabía que Isabel tenía necesidad.

“La virgencita lleva el Espíritu Santo. Al llegar a donde su prima Isabel ella le dijo ‘quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor’. Dice la Biblia que el bebé de Isabel saltó de gozo, era Juan el Bautista, y dice también la Biblia que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, que fue llevado por María”, comenta el sacerdote.

Se llevó a Cartago el padrecito a todos los monaguillos que pudo de sus Obras del Espíritu Santo. (Cortesía)

Desde hace ya varios años al padre le encanta acompañar el paso de los peregrinos, por eso se acomoda en el puro cucurucho de Ochomogo y con un trailer que tiene una tumbacocos, con música de la virgencita, palabra de fe, Ave Marías, mucho amor, cafecito, galleticas, anima a los que llevan sus pasos hasta la basílica de nuestra señora de los Ángeles.

Este 2024, el padre Sergio no le faltará a los romeros y estará el 1° de agosto acompañándolos desde la media tarde.