Perro de diputada cambió para siempre el reglamento de la Asamblea Legislativa

Las visitas del perro de la diputada oficialista Ada Acuña a la Asamblea Legislativa, causaron un cambio para siempre en el reglamento del Congreso.

Samu ha acompañado a Acuña varias veces a su trabajo. En agosto pasado lo hacía prácticamente a diario porque, según dijo la legisladora, estaba enfermo y no podía dejarlo solo en la casa, así que se lo llevaba al despacho para estar pendiente de él. En aquel momento el peludito tenía apenas dos meses de edad.

La diputada Ada Acuña recibió una llamada de atención por llevar al perro. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Luego de eso, lo ha llevado “un par de veces más”; sin embargo, esas visitas han hecho que los funcionarios de la Asamblea se encuentren “gracias” en el despacho.

Para curarse en salud y dejar en claro las reglas, el Directorio Legislativo tomó un acuerdo que fue comunicado a la directora ejecutiva del Congreso, Karla Granados.

LEA MÁS: Diputada se llevó una regañada por llevar el perrito a la Asamblea Legislativa

El documento especifica que la decisión se tomó con base en el criterio del señor Roy Alexander Aguilar Badilla, gestor de proyectos del Fideicomiso de Obra Pública.

El directorio reconoce que la presencia de animales puede generar daños materiales en las instalaciones del edificio de la Asamblea Legislativa.

Samu estuvo enfermo en agosto, entonces lo llevaban a la Asamblea Todos los días. Foto: TikTok. (Tomada de TikTok)

“Atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en protección del inmueble, para preservar adecuadamente las instalaciones y el mobiliario, se realiza la presente modificación, en el claro entendido que el arrendatario adoptará todas las medidas para mitigar cualquier riesgo de afectación al inmueble.

“Queda totalmente prohibido el ingreso de animales al edificio de la Asamblea Legislativa, salvo en casos específicos en los que sean considerados animales de asistencia o proporcionen un servicio para la movilidad de personas con discapacidad.

LEA MÁS: El MOPT quiso jugar de gracioso en redes y le llovió más que a la Selección en Panamá

“También podrán ingresar aquellos animales que cuenten con certificado de apoyo emocional emitido por los profesionales en la materia, siempre que el dueño del animal presente también la documentación del psicólogo o psiquiatra que acredite la compañía del animal es necesaria para aliviar los síntomas o conductas asociadas al trastorno o enfermedad mental que padece la persona o para asistirle en sus momentos de crisis”, detalla el acuerdo.

Ada Acuña subió una foto en la Asamblea con su hijo Fernando y el perro. Foto: Instagram. (Instagram Ada Acuña)

Regañada

En julio pasado, Ada Acuña se había llevado una regañada porque el Fideicomiso, dueño del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, se había dado cuenta de la presencia de Samu y mandó a decir que eso no podía ser.

“El Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 manifiesta la preocupación con respecto a una situación que ha sido de conocimiento del Fideicomiso y se considera de relevancia en relación con las instalaciones del edificio principal de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Lo que está pasando con el edificio de la Asamblea, que costó una millonada, es de no creer

“Según información proporcionada por la Unidad Administradora de Mantenimiento, se ha constatado por segunda ocasión la presencia de un perro en el despacho de la diputada Ada Acuña Castro.

“Al respecto, es importante destacar que el edificio de la Asamblea Legislativa no fue diseñado, ni construido con el propósito de albergar mascotas. La presencia de un perro en los despachos podría ocasionar diversos inconvenientes, considerando las necesidades propias de la mascota y posibles daños como en las alfombras o parklex (tableros de madera)”, informó el fideicomiso en esa ocasión.

Perro de diputada causó un histórico cambio

La Teja consultó a la diputada Ada Acuña si había recibido nuevos llamados de atención por llevar el peludito a la oficina y aseguró que no.

“Es falso que haya recibido una llamada de atención. No he recibido notificación formal ni de la Dirección Ejecutiva ni del Fideicomiso. No me han notificado nada. Recientemente, el Directorio Legislativo tomó un acuerdo sobre la presencia de animales y la ha compartido en forma general. Tendré un plazo para dar respuesta”, respondió la legisladora.

También se le consultó a la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, qué opinaba sobre las visitas de Samu a la Asamblea Legislativa y sobre el cambio en el reglamento, pero lo único que dijo es que no había vuelto a ver el perro, por lo que creía que la diputada Acuña ya no lo había vuelto a llevar.