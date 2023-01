Piero Calandrelli volvió a incumplir la promesa que le hizo a los diputados

Alberto Vargas no ha presentado las pruebas que prometió. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Alberto Vargas, creador del personaje Piero Calandrelli, volvió a incumplir el plazo que él mismo puso para entregar las pruebas restantes de las acusaciones que hizo ante los diputados.

Él llegó a comparecer ante los legisladores el miércoles 11 de enero y aseguró que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y la funcionaria de Casa Presidencial Mayuli Ortega, le pagaron por hacer ataques en redes sociales, incluso mostró comprobantes de pago.

Él entregó algunos pantallazos de las conversaciones, pero dijo que tenía muchas pruebas más y se comprometió a entregarlas el lunes de 16 de enero, pero no lo hizo.

La Asamblea Legislativa ha tratado de contactar a Alberto por medio de llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, fue hasta el miércoles pasado que él contestó a uno de los correos.

Vargas dice que ha estado recibiendo amenazas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Soy Alberto Vargas, de Piero Calandrelli. Me he atrasado un poco con el tema de la entrega de las pruebas pues me han estado amenazando y estoy dentro del programa de víctimas y testigos del OIJ; además, por esa misma situación no he logrado recabar el historial de las transferencias a mis cuentas.

“Tengo entendido que no tengo un plazo para entregar las pruebas, pero me estaré apersonando a la Asamblea Legislativa entre mañana y el viernes”.

Sin embargo, tampoco cumplió esta vez porque no llegó al Congreso.

En los próximos días, los diputados analizarán si con las pruebas que envió Vargas es suficiente o si deberán mandarlo a convocar de nuevo para esclarecer algunos detalles.

La Teja le consultó a la Fiscalía si es cierto que Vargas es parte del programa de víctimas y testigos, pero nos dijeron que no pueden responder a esa pregunta precisamente porque la ley protege a esas personas.