Pilar Cisneros sacó de quicio a varios diputados por una comparación que hizo

La diputada Pilar Cisneros, del partido Progreso Social Democrático, sacó de quicio a varios diputados al decirles que parecían “rifles chochos” cuando hacen preguntas en las comisiones legislativas.

El comentario se dio este lunes en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, cuando el legislador Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, le pidió a la legisladora oficialista que se quitara los audífonos que con frecuencia usa en las audiencias, porque lo califica como una falta de respeto.

Ante ese comentario, la periodista reaccionó y dijo que es que recibe mensajes muy importantes que no pueden esperar.

“Hablando de respeto, ustedes, en colusión con la prensa parcializada, por supuesto, se encargan de decir que Pilar Cisneros anda usando los audífonos. El porcentaje de tiempo que yo uso los audífonos si acaso es el uno o el dos por ciento porque tengo mensajes muy importantes y porque los diputados aquí son como un rifle chocho que van y dale y dale y la verdad es que no me interesa...”.

En ese momento intervino la legisladora liberacionista Dinorah Barquero, presidenta de la comisión, para pedirle a Cisneros respeto ante sus compañeros, ya que no le hizo gracia la comparación.

“Aquí no hay rifles chochos, aquí son diputados y diputadas electos, representantes del pueblo, los irrespetos no se permiten en esta comisión”, manifestó Barquero.

La diputada oficialista dijo, además, que está haciendo una colección de fotos de diputados que la pasan criticando mientras ellos pasan hablando por teléfono en comisiones y en el plenario legislativo, para así dejarlos en evidencia.

Se sacudieron

Los otros dos legisladores que se sacudieron ante las declaraciones de Cisneros fueron Ariel Robles del Frente Amplio y Francisco Nicolás.

“No voy a aceptar calificativos de ningún tipo al respeto que yo creo que aquí ejercemos, en ningún momento he etiquetado a usted, señora diputada, con rifles chochos o esas cuestiones”, expresó Robles.

“La función de los diputados son dos: control político y discusión de proyectos de ley, presentar proyecto de ley, aprobar proyecto de ley. Esta diputación no hace ejercicio de rifle chocho”, agregó el legislador del Frente Amplio, quien además le recordó a Cisneros que ella aún no ha presentado un solo proyecto de ley ante el Congreso.

Por su parte, Nicolás dijo que el siempre la ha tratado con respeto y que espera que ella le responda de la misma manera

“Siempre la he tratado como doña Pilar, como una dama, como una señora y así espero que usted me trate a mí, como un caballero, como una persona que viene aquí a legislar, no como usted que no ha presentado un solo proyecto de ley y que se ha encargado aquí de un día sí y el otro también de presentar pruebas a medias y verdades a oscuras”, expresó el liberacionista.