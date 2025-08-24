Chavistas ya tienen lista de candidatos a diputados por Cartago, un influencer va por el segundo lugar

Los integrantes del partido chavista, Pueblo Soberano, ya tienen la lista de las personas que lucharán por una diputación en la provincia de Cartago.

La persona que irá por el segundo lugar es un reconocido influencer, seguidor de Rodrigo Chaves. Él hace constantes publicaciones en redes sociales en las que critica a los diputados de oposición.

Robert Barrantes, alias Robert Junior, va por el segundo lugar de Cartago. (John Durán)

Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:

1- Cindy María Blanco González

2- Robert Barrantes Camacho (más conocido como Robert Junior)

3 -Yara Jiménez Fallas

4- Franklin Aguilera Calderón

5- Mauren Quirós Barahona

6- Rafael Chaves Sánchez

Cindy Blanco va por el primer lugar a de Cartago. (John Durán)

Los candidatos suplentes son:

1- Óscar Villalta Solano

2- Mariela Calderón Hernández

3- Cindy Quesada Hernández

La asamblea del PPSO se está llevando a cabo de forma privada.