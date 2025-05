Diputado Gilbert Jiménez pide a Dios por su mamá y cuenta la difícil situación que vive

Al diputado Gilberth Jiménez se le juntaron un montón de cosas y una de ellas lo tiene muy preocupado: la salud de su mamá.

Justamente, en la semana en la que el legislador renunció al Partido Liberación Nacional (PLN), la salud de su mamá, Melitina Siles, a quien de cariño le dicen doña Tina, se ha complicado.

Gilberth Jiménez cuenta como fue su renuncia al PLN. (Cortesía)

La Teja conversó con Jiménez sobre todo lo que le ha pasado en el mundo de la política últimamente y cuando le preguntamos que cómo había reaccionado su mamá a la renuncia al PLN, nos contó que ha estado bastante enferma.

Doña Tina acompañó a Gilberth el día de la convención liberacionista en la que él fue precandidato y estaba muy orgullosa de ver a su hijo luchar por la candidatura del PLN; sin embargo, el legislador dice que ella lo apoyó en su decisión de dejar el partido.

“Tengo a mi mamita un poquito delicada de salud, la hemos llevado al médico varias veces, pero esperemos en Dios que se empiece a recuperar. Lo que le pasa no tiene nada que ver con el tema de la política, sino que ella tiene una situación de enfermedad en el corazón, lo tiene un poquito grande, también tiene una infección en los pulmones. Está con tratamiento y oxígeno permanentemente; además tiene asma y eso lo complica todo.

El diputado contó que su mamá pasa por una crisis de salud. (Cortesía)

“Seguiremos orando por la salud de ella. Siempre cuento con su apoyo, cuando renunció me dijo que si era mi decisión se sentía feliz porque ella ha sufrido en carne propia todo lo que el partido me ha hecho”, comentó el diputado, quien ahora es independiente.

Gilberth dice que sus compañeros lo atacaron y por eso renunció

Desde hace meses Jiménez venía denunciando supuestos “malos tratos” y “faltas de respeto” en su contra dentro del PLN, por eso le preguntamos qué fue lo que finalmente lo hizo renunciar y nos contó con lujo de detalles el último pleito que tuvo con los demás diputados liberacionistas.

El jueves de la semana pasada, cuando se dio la integración de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la cual fue precedida el año pasado por Jiménez, él recibió un duro golpe, ya que sus compañeros de fracción determinaron que debía dejar de ser el presidente del órgano legislativo y en su lugar debían nombrar a Alejandra Larios.

Gilberth Jiménez cuenta como fue su renuncia al PLN

Al final Gilberth logró conseguir los votos necesarios para seguir, pero sus compañeros de fracción no lo apoyaron y más bien se enojaron.

“Cuando el diputado Gilberto Campos propuso mi nombre pidieron un receso, estábamos Óscar Izquierdo, Dinorah Barquero, Alejandra Larios y Andrea Álvarez. Óscar comenzó con una voz alta a reclamarme y a decirme que eso no puedo aceptarlo, yo le dije que no me hablara así, me dijo que iba a llegar a las últimas consecuencias y que si tenían que expulsarme del partido lo harían y yo le dije que no se preocupara, que si quería que renunciara yo lo hacía”, contó.

Jiménez dijo que ese mismo jueves, después del plenario legislativo, hubo una reunión extraordinaria entre los diputados del PLN y se habría dado otro pleito.

Jiménez dice que no se siente un traidor como muchos lo catalogan. (Marvin Caravaca)

“Yo les dije que sentía que había un menosprecio, que había un trato desigualitario, que se habían mantenido todas las otras presidencias y curiosamente la mía no la querían, sin un análisis objetivo y bueno, empezaron los reproches de uno y de otro compañero, entonces pedí un receso y le dije a Óscar Izquierdo que renunciaba al partido”, relató.

Jiménez asegura que él no se siente un traidor, como muchos lo han calificado, sino que actuó según sus principios y defendiendo su dignidad.

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, dijo que la renuncia de Jiménez se debía a un cálculo político, pero Jiménez lo niega.

“Quiero decirle a don Álvaro que no sé qué conoce él de cálculo político. Como dicen, hay que estar en los zapatos de la otra persona para saber qué es lo que ha pasado, yo tengo dignidad, don Álvaro, y no me voy a prestar ni a un jueguito, ni mucho menos a que me desprecien”, agregó.

Gilberth Jiménez cuenta los padecimientos que tiene su mamá

También le preguntamos a Jiménez si se ven cerca de otro partido político y no lo descartó.

“Me han hablado de diferentes partidos, sí, buscando tal vez una posibilidad, ya algunos desde antes me han hablado, pero bueno, yo no he tomado ninguna decisión, por supuesto que valoraremos cada una de las diferentes situaciones, no estoy obsesionado hacia esas aspiraciones, ni postulaciones, ni mucho menos”.

Jiménez dice que por lo pronto tratará de concentrarse en su labor como diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y ya le pidió una reunión a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, para hablar de las prioridades que deben tratarse en esa Comisión. Está a la espera de que le confirmen cuando será recibido por el presidente legislativo.