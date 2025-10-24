Diputados definirán este martes cómo trabajará la comisión que analizará solicitud del TSE contra Rodrigo Chaves

Los diputados Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio; y Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se reunirán este martes 28 de octubre para decidir cómo realizarán las sesiones de la comisión que analizará la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves.

Hace unas semanas, el TSE emitió una solicitud a los diputados para levantarle el fuero al presidente, después de que recibieran 15 denuncias contra él por presunta beligerancia política.

Larios señaló que la comisión sesionaría los viernes, pues se ajusta mejor a los tiempos de cada diputado, según Teletica.com.

Los diputados se reunirán el martes para definir cómo sesionarán para analizar la petición del TSE de levantarle el fuero a Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Las tres diputaciones estamos viendo temas de agenda, pero es muy posible que sesionemos los días viernes; especialmente, porque el tema de las jornadas 4/3 nos tiene trabajando a doble jornada y la mayoría de comisiones se llevan los espacios que quedan de lunes a jueves, entonces creo que el mejor día para todos es el viernes”, dijo la legisladora.

El próximo martes, alrededor de las 6:00 p.m., Larios, Vargas y Alfaro se pondrán de acuerdo con la fecha y hora en que sesionarán para analizar la petición del TSE.

¿Cómo será el proceso?

El proceso será similar al que se realizó por la solicitud de la Fiscalía por el caso “BCIE-Cariñitos”, según el borrador que envió a los diputados, la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro.

Por ejemplo, habrá una comisión especial conformada por tres legisladores, quienes analizarán la solicitud del TSE y emitirán una recomendación al plenario de levantarle o no la inmunidad a Chaves.

La diputada Alejandra Larios forma parte de la comisión que analizará el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

El mandatario puede asistir a la comisión para defenderse, así como en el plenario. Sin embargo, en el borrador de la presidenta en ejercicio del Congreso se señala que él solo tiene 30 minutos para dar sus alegatos.

Los diputados de la comisión tienen un plazo de 20 días para emitir el o los informes.

Una vez que la recomendación sea remitida al plenario, se acordará una fecha para que los legisladores realicen la votación final de levantarle o no el fuero al presidente.

Se necesitan máximo 38 votos a favor a la petición del TSE y la recomendación de la comisión.

