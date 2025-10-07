Diputados rechazan moción “ultra rápida” del PUSC para avanzar con jornadas 4x3

Los diputados rechazaron este lunes 6 de octubre la moción "ultra rápida" del PUSC de las jornadas laborales 4x3. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los diputados sometieron a votación este lunes, 6 de octubre, una moción clave para el proyecto de jornadas 4x3, una iniciativa que ha generado gran controversia en el Plenario.

Con un resultado ajustado, la moción de vía rápida —presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para agilizar la aprobación del plan— fue rechazada con 21 votos en contra y 20 a favor.

El diputado Alejandro Pacheco, del PUSC, señaló que era importante aprobar la moción para que el proyecto avanzara, no obstante, los diputados que la rechazaron no opinaron lo mismo.

La aprobación requería un total de 38 votos, por lo que la petición del PUSC no prosperó. Solamente cuatro legisladores no participaron en la votación.

El objetivo de esta moción era trasladar el nuevo proyecto de jornadas 4x3 a una comisión especial que tendría un plazo de tres semanas para emitir un dictamen.

La nueva propuesta recoge las recomendaciones de varios diputados, estableciendo exclusiones y mejoras salariales. Por ejemplo, las actividades agrícolas o de construcción no serán sujetas a las jornadas ampliadas. Además, el texto mejora las definiciones de los tipos de jornada e incluye un aumento del 21% en el salario para quienes trabajen bajo la modalidad de jornada mixta.

Un total de 21 diputados rechazaron la moción "ultra rápida" del PUSC. (Shutterstock)

Por otra parte, la propuesta del PLN, que trata de permitirles que los trabajadores voten y decidan si la empresa donde laboran se someta a este régimen de jornadas, puede incluirse en el proyecto mediante moción.

Recordemos que en el plenario se aprobó el texto sustitutivo del PLN, solo que no fue incluido dentro de la propuesta que presentó la diputada Daniela Rojas.

