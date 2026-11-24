A los diputados les tocará experimentar en carne propia lo que es trabajar en la Asamblea Legislativa un domingo, algo que no es nada común.

¿La razón? Un fallo de la Sala Constitucional que los obliga a correr contra el reloj para corregir el Presupuesto Nacional 2027 (expediente 25.754).

Los diputados tendrán que trabajar el domingo 29 de noviembre. (Asamblea Legislativa)

¿Por qué tendrán que sesionar en domingo?

El viernes pasado llegó al Congreso la resolución de la Sala IV en la que los magistrados declararon inconstitucionales cuatro normas que se habían metido en el proyecto de presupuesto.

Tras leer el fallo, la presidencia legislativa trasladó el expediente 25.754 a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad.

Esta comisión tiene un plazo estricto de dos días hábiles (en plazo calendario) para entregar su informe al plenario. Por eso, para cumplir con los tiempos del reglamento, los diputados deberán regresar a sus curules el domingo 29 de noviembre para conocer ese documento.

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El regaño de la Sala IV: ¿qué fue lo que salió mal?

Esta bronca legal nació de una consulta que presentó Patricia Vargas, en su función de presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia.

Ella les pidió a los magistrados que revisaran las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, que estaban incluidas en el artículo 7 del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el 2027.

Los jueces constitucionales le dieron la razón y determinaron que la forma en que se metieron y tramitaron esas normas tiene vicios sustanciales de procedimiento.

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Dos errores graves en el trámite

Según el fallo firmado por los magistrados, el Congreso falló en dos puntos clave:

- Se omitieron los procedimientos obligatorios que establecen los artículos 167 y 177 de la Constitución Política.

- Se usó el trámite especial de la Ley de Presupuesto para colar normas atípicas que, por su contenido, debían tramitarse como leyes ordinarias.

¿Qué pasa si los diputados no las quitan?

La orden de la Sala Constitucional no deja espacio para dudas: la Asamblea Legislativa debe eliminar las normas 9, 10, 11 y 12 del artículo 7 del proyecto de presupuesto.

Y por si a alguien se le ocurre hacerse el loco, los magistrados dejaron una advertencia clara. Si los diputados no eliminan esas normas, la ley establece que se tendrán por excluidas automáticamente del presupuesto que se apruebe.