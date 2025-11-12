Eli Feinzaig reaparece tras accidente y honra la memoria de su asesora durante debate presidencial

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, reapareció en público por primera vez este miércoles tras su accidente de tránsito en Palmares.

Con una mascarilla y en traje, él entró al auditorio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) acompañado de su esposa y su equipo de campaña, para participar en el debate presidencial. Él caminaba poco lento, como si estuviera cuidando cada paso que daba.

Al inicio del segundo bloque del debate, Feinzaig dio unas palabras. Él honró la memoria de su asesora y querida amiga, Ericka Benavides, quien falleció tras el accidente.

El candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, reapareció en público por primera vez tras el accidente en Palmares. Él llegó al auditorio de JUPEMA con mascarilla y caminaba poco lento. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Él explicó que está utilizando mascarilla para evitar contagios, pues todavía está vulnerable a raíz del incidente. Durante el debate, él permanecerá sentado porque aún no se encuentra en óptimas condiciones para estar de pie un largo rato.

“Quiero agradecerles a todos por la cálida bienvenida que me han dado, a mis compañeros de carrera presidencial también, que me han dado una gran bienvenida. Esta es la verdadera democracia, donde se dialoga, se conversa, se contrastan ideas. Para mí, la oportunidad de estar hoy aquí después de que hace dos semanas vi la muerte de cerca, realmente me conmueve”, dijo.

“Esta es mi primera actividad pública desde que tuve ese trágico accidente y para honrar la memoria de Ericka, mi asistente, mi asesora y mi amiga de más de 27 años, seguimos adelante. No estoy resfriado, ando con la mascarilla para evitar que me contagien porque con cuatro costillas quebradas, duele respirar. Tengo la voz un poco limitada”, añadió.

Feinzaig fue operado a finales de octubre, unos días después del accidente, para corregir una fractura en el esternón provocada por el accidente.

Debate presidencial de JUPEMA

Este miércoles 12 de noviembre se está llevando a cabo el debate presidencial organizado por JUPEMA, en el que los candidatos están discutiendo sobre el futuro de las pensiones del país.

Para este encuentro, se dividieron los candidatos en dos bloques, pues en total confirmaron 15 de los 20 aspirantes a la presidencia.

En el primer bloque estuvieron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional; Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática; Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social; y Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero.

Dos horas después, los otros 8 candidatos se presentaron para el segundo bloque, entre ellos Feinzaig; Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación; José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático; Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; y Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.

