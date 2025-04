Este ha sido el largo camino de Álvaro Ramos para convertirse en el candidato del PLN

Álvaro Ramos se convirtió, oficialmente, en el candidato del partido Liberación Nacional de cara a las elecciones presidenciales 2026, tras obtener 63,450 votos, durante las elecciones internas celebradas este domingo 6 de abril.

Álvaro Ramos buscará convertirse en presidente de la República el próximo 1 de febrero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora, Ramos tendrá que medirse cara a cara con los diferentes candidatos que los partidos políticos vayan escogiendo en los próximos meses, en su lucha por la presidencia.

Y, si bien este es todo un logro para Ramos, primero tuvo que pasar mucha agua bajo el puente, antes de llegar a este momento.

Ramos nació el 6 de diciembre de 1983 en el distrito de Catedral, San José. Es un destacado economista, informático y profesor costarricense.

Desde pequeño. Álvaro Ramos tuvo una capacidad intelectual bastante notable, aprendiendo a leer a los dos años. Foto: Cortesía de Álvaro Ramos Rechnitz. (Cortesía de Álvaro Ramos)

A diferencia de lo que muchos creen, en realidad Ramos no es ajeno a la política y creció en un hogar con tintes politiqueros.

Su padre es el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz, mientras que su madre, Berta María Chaves, se desempeñó como funcionaria de la Contraloría General de la República.

Primeros pasos

Álvaro nunca ha escondido el hecho de que nació con una gran discapacidad auditiva.

Según contó su madre, en una entrevista para La Teja, desde pequeño sus padres se dieron cuenta de que algo no estaba bien.

“Cuando tenía cerca de año y medio, estábamos esperando que empezara a hablar, pero no lo hacía, balbuceaba, pero no hablaba, y nos dimos cuenta también de que cuando uno lo llamaba, él no respondía, por lo que empezamos a tener sospechas de que algo no andaba bien en sus oídos”, contó.

Adriana, la hermana menor de Álvaro, ha sido uno de sus mayores apoyos. Foto: Cortesía de Álvaro Ramos Rechnitz. (Cortesía de Álvaro Ramos)

Tras una serie de visitas a doctores, se dieron cuenta de que tenía un problema auditivo.

Si bien, no lograron llegarle a la raíz del mal, ahora se sabe que se trata de una hipoacusia severa en el oído derecho y otra profunda en el izquierdo.

La hipoacusia se da cuando la audición de una persona se mide entre los 71 y los 90 decibelios (dB). Una conversación normal se desarrolla entre los 50 y los 60 dB, por ende, les cuesta muchísimo escuchar.

A pesar de esta discapacidad, que hizo que se le complicara muchísimo el estudio, de la mano de especialistas y tutores, Ramos logró sacar adelante sus estudios, llegando a graduarse de Informática Administrativa en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde obtuvo una nota perfecta de 800 en el examen de admisión.

Desde joven, Ramos siempre tuvo muy claros sus objetivos. Foto: Cortesía de Álvaro Ramos Rechnitz. (Cortesía de Álvaro Ramos)

Por si fuera poco, sacó doble 800, las notas máximas en el examen GRE, (Graduate Record Examinations, por sus siglas en inglés), una prueba estandarizada que evalúa razonamiento verbal, analítico y otras habilidades, lo que le abrió las puertas para sacar un doctorado en economía en Berkeley, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Subiendo la escalera

Con todos esos conocimientos, Álvaro, poco a poco, fue ascendiendo en la escalera ejecutiva en el ámbito público, con varios puestos de muchísima confianza.

La familia siempre ha sido uno de los pilares principales en la vida de Álvaro Ramos. Foto: Archivo. (Cortesía de Álvaro Ramos)

Por ejemplo, durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), se convirtió en viceministro de Hacienda.

Luego, entre el 2015 y el 2020, fungió como superintendente de pensiones, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hasta que lo contrataron para trabajar en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una vez dentro, esto le abrió las puertas para que, durante el gobierno de Rodrigo Chaves, se convirtiera en el presidente ejecutivo de la Caja, cargo que ocupó hasta su remoción en agosto de 2022.

Encontronazo

Ahora, ¿por qué se le sacó de ese puestazo?

En pocas palabras, porque tuvo un encontronazo con el presidente Chaves en cuanto al aumento salarial de funcionarios.

Ramos defendía la decisión de la Junta Directiva de la Caja, que buscaba reconocer el ajuste salarial, que venía suspendido desde 2020. No obstante, el presidente Chaves no estaba de acuerdo con esta decisión, asegurando que violaba la regla fiscal.

Tras no llegar a un acuerdo, Chaves tomó la decisión de sustituir a Ramos con Marta Esquivel, ahora ministra del Mideplán.

Ramos fue el primero en comparecer cuando la Asamblea investigaba distintas irregularidades en la CCSS. Foto: Asamblea Legislativa

No obstante, tras su salida, Ramos no se quedó callado y en diversas ocasiones cuestionó la forma de actuar del gobierno.

Al punto que, en una comparecencia ante la Comisión Investigadora de la Caja, en la Asamblea Legislativa, aseguró que el presidente Chaves miente al decir que la CCSS está quebrada y que, por el contrario, está muy bien, económicamente hablando.

“Debe haber un tema ideológico de fondo; seguramente, hay un tema de discurso político, de que si reconocen que la Caja está bien asumen, de alguna manera, la responsabilidad política de que hay que cerrar las brechas existentes de la Caja, de que heredaron suficiente dinero como para resolver los problemas, por lo que si no los están resolviendo es porque dicen que la Caja está quebrada, de alguna manera se blindan políticamente”, denunció en su momento.

Objetivo claro

En enero de este 2025, Ramos oficializó su precandidatura con el Partido Liberación Nacional, algo que generó roces con precandidatos como Gilberth Jiménez y Carolina Delgado, quienes aseguraban que Ramos no cumplía con el requisito de mínimo de dos años de militancia, lo que lo hubiera inhabilitado de la carrera electoral.

La llegada de Álvaro Ramos a Liberación Nacional no cayó bien entre un importante sector el partido. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No obstante, Miguel Guillén, secretario general del PLN, lo ratificó como precandidato, permitiéndole formar parte de la convención interna que, oficialmente, ganó.

Ahora, ¿cómo sería un gobierno de Álvaro Ramos? Estas son algunas de sus propuestas.

En temas como la inseguridad, propone dos enfoques.

Uno sería mayor capacitación y presencia de policías. “Necesitaríamos unos 6.000 policías nuevos al final de un gobierno nuestro. Sí se puede hacer, la Academia Nacional de Policía tiene esa capacidad”, dijo en entrevista para La Teja.

Y la otra sería crear más oportunidades educativas y laborales para los jóvenes que caen en la criminalidad.

En cuanto al narcotráfico, su solución es muy clara.

“Recuperación de espacios públicos, mayor presencia policial, más tecnología, más cámaras, más drones, más inteligencia policial, también el mejor uso de los mapas de calor de eventos, todo eso va reduciendo el espacio para el narcomenudeo”.

En movilidad, propone completar la carretera de Guanacaste, la de San Carlos, y la de Limón.

“Me han hablado de que existe un plan maestro de cinco líneas de trenes, y quisiera retomar ese plan”, aseguró.

Mientras que en temas como educación, su idea es retomar programas como “las becas Avancemos, transporte, alimentación, cosas que hacen que los niños no lleguen incómodos ni distraídos a estudiar.

“Hay 850 centros educativos con órdenes sanitarias y la Dirección de Infraestructura del MEP no está haciendo nada. Les debemos dar un lugar digno a nuestros estudiantes y profesores para estudiar y trabajar”, concluyó.