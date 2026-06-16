Esto dijo Yara Jiménez sobre su encuentro con Orlando Aguirre, presidente de la Corte

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, respondió la duda que muchos tenían al finalizar la reunión que sostuvo en su despacho con Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ante el complicado panorama que se vive en el Congreso por la negativa de los diputados oficialistas de elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, apenas terminó la reunión, se le consultó a la presidenta si habían llegado a un acuerdo al respecto, pero ella confirmó que no fue así.

Yara Jiménez y Orlando Aguirre se reunieron y trataron temas de gran importancia para el país. (Asamblea Legislativa)

“Tocamos el tema de los magistrados. Bueno, no hemos sido notificados aún, necesitamos ver qué es lo que la Corte Suprema de Justicia nos está enviando... Es un tema que vamos a seguir estudiando.

“Nosotros nos mantenemos firmes en la convicción de que las cosas deben hacerse tal cual lo hemos expuesto, así que vamos a esperar que nos manden esa notificación y luego les comunicaremos qué decisión tomaremos al respecto”, informó Yara.

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Urgen cambios en seguridad

Jiménez dijo que también hablaron de temas de seguridad y la importancia de hacer cambios para combatir la ola de inseguridad que vive el país.

“Hablamos de los temas de seguridad, puntualmente no analizamos los detalles de los proyectos, pero sí hicimos ver a don Orlando y a su equipo que Costa Rica necesita urgentemente un cambio, que no podemos mantenernos bajo ese estatus quo que hemos mantenido por años y que los costarricenses necesitan urgentemente un cambio en materia penal, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y que si no trabajamos juntos, pues va a ser más complicado.

“Este primer encuentro, pues, sí fue interesante porque tratamos de hacer ver las necesidades que nosotros como fracción y como administración actual buscamos”, agregó la presidenta de la Asamblea.

La reunión fue solicitada por el presidente de la Corte. (Asamblea Legislativa)

Orlando Aguirre enfatizó la conversación sobre seguridad

Por su parte, Aguirre destacó lo que conversaron sobre el tema de la seguridad.

“Fue una reunión de acercamiento con estos jerarcas de la Asamblea Legislativa con el propósito de definir algunos temas de interés común, sobre todo de algunos proyectos legislativos que están pendientes de conocerse en el plenario. Uno de ellos es una reforma del Código Procesal Penal para tratar de acelerar un poco las audiencias en los procesos penales actuales.

“Otro proyecto tiene que ver con la creación de un nuevo régimen disciplinario en el Poder Judicial. Ya está aprobado, pero es necesario hacer algunos ajustes en relación con su vigencia, así como otros temas fundamentalmente vinculados al área penal. Además, se expresó la preocupación sobre el tema de la inseguridad, el incremento de la criminalidad y como parte de esta temática, se acordó la necesidad de hacer alguna reforma al proceso penal con el fin de hacerlo más rápido, más simple, de tal manera que las penas que están contempladas en el derecho sustantivo puedan aplicarse en forma eficaz”, manifestó Aguirre.