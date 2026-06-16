Nogui Acosta anuncia qué harán ante decisión de la Corte Plena contraria a lo que oficialistas pidieron

Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ya dijo lo que planean hacer luego de que la Corte Plena rechazara la petición que los oficialistas hicieron en el tema de la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Los legisladores de PPSO aprobaron la semana pasada una moción para devolver a la Corte la lista de candidatos a las magistraturas suplentes de la Sala Cuarta, porque dicen que ninguno les gusta y quieren una lista nueva, proceso que tardaría entre unos ocho meses y un año, lo que podría paralizar la Sala.

Nogui Acosta dice que ahora sí estudiarán la nómina de candidatos a las magistraturas. (Asamblea Legislativa)

Este lunes 15 de junio los magistrados de la Corte Plena analizaron la petición y la rechazaron. Ellos determinaron que no existe ninguna justificación objetiva para desechar el trabajo realizado y comenzar un nuevo concurso.

“Mi posición es devolver la lista a la Asamblea, porque en este caso no se da una justificación objetiva y razonable. La Asamblea está en su derecho de no nombrar, pero debe dar criterios a la Corte para saber hacia dónde vamos. Por lo menos que nos den un criterio de por qué no lo aceptan”, manifestó Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.

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Nogui tocó el tema en el plenario

Luego de que la decisión de la Corte saliera publicada en los medios de comunicación, Nogui Acosta se refirió de forma breve.

“A pesar de que no hemos sido notificados, el hecho de que la prensa diga alguna situación no nos hace a nosotros partícipes de eso. Decir que la Corte Suprema de Justicia también tenía esa prerrogativa, pero ahora sí haremos un análisis exhaustivo de las personas que había aquí.

“Espero que manden los tres que hacen falta porque no está completa la nómina si nos vuelve a mandar una que no tiene a todas las personas que van a aspirar; en ese sentido, yo creo que espero que la Corte así lo haga esta vez”, expresó Acosta.