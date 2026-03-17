Gobierno de EE.UU. retira visa a magistrado Fernando Cruz

El magistrado Fernando Cruz recibió una noticia este lunes 16 de marzo por parte del gobierno de Estados Unidos.

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Las autoridades tomaron la decisión de retirarle la visa. Así lo confirmó el departamento de prensa de la Sala Constitucional en una consulta de este medio.

De momento, se desconoce el motivo por el cual el gobierno estadounidense le retiró este documento.

El gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al magistrado Fernando Cruz. (Jose Cordero)

Sin la visa, el magistrado no podrá ingresar al país norteamericano.

Fernando Cruz no es la única figura a quien le quitaron la visa. Varios diputados e incluso el expresidente de la República, Óscar Arias, han sido víctimas de la decisión de las autoridades de Estados Unidos.

Magistrado no había recibido el correo

Cuando se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al magistrado, este medio le consultó a la Sala Constitucional.

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El departamento de prensa indicó que no contaba con la confirmación, pues Fernando Cruz no había recibido ningún correo notificándolo de la revocación.

Minutos después, la conocida Sala IV confirmó que le quitaron la visa al magistrado.

Fernando Cruz cuestionó el año pasado el retiro de la visa a diferentes figuras políticas y judiciales, incluso funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad.

Él dijo que era una manifestación simbólica de interferencia en los Poderes de Costa Rica.

Fue invitado a recibir premio en universidad en EE.UU.

Hace unos días, el magistrado Fernando Cruz fue invitado a Illinois, Chicago, para recibir un premio por parte del Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Pritzker de la Universidad Northwestern.

Este premio se entrega anualmente para destacar la labor de un juez en compromiso por los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La entrega del premio estaba prevista para la tercera semana de este mes.

Sin embargo, Fernando Cruz no iba a poder viajar porque, según Repretel, no había magistrados disponibles. Ahora no podrá asistir del todo por la suspensión de su visa.

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