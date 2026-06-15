Laura Fernández llegará este lunes a la Asamblea Legislativa con una misión importante, ¿qué hará?

Laura Fernández, presidenta de la República, llegará este lunes a la Asamblea Legislativa a hacer algo que mucha gente está esperando con ansias y que es de mucha importancia para el país.

La mandataria llevará al Congreso un combo de leyes que le urgen al país. Se trata de propuestas para mejorar la seguridad del país.

Laura Fernández llegará a la Asamblea Legislativa a presentar un paquete de proyecto de ley en materia de seguridad. (Esteban Bermúdez)

“El próximo lunes 15 de junio, a las 11 de la mañana, me presentaré a la Asamblea Legislativa a entregar el primer paquete de proyectos para mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país.

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“Ahí yo les voy a dar el detalle de todos y cada uno de los proyectos. Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, mejorar la seguridad de las cárceles, cero ocio en las cárceles, proyectos que también buscan que podamos tener herramientas para sancionar con más fuerza a las personas que pertenecen a redes criminales, a bandas criminales, proyectos para sancionar a los dueños de propiedades donde hay pistas clandestinas y otros más”, detalló Fernández en conferencia de prensa la semana pasada.

Fernández llegará al Congreso a las 11 de la mañana. (Jorge Castillo)

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La mandataria ha sostenido recientemente reuniones con diputados de fracciones opositoras y con autoridades del Poder Judicial en las que han hablado de las reformas que urgen en la legislación nacional para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país.