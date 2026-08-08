¿Por qué Costa Rica salió a las calles en un plantón contra el Gobierno?

Si usted vio las noticias esta semana, seguro escuchó hablar de un “plantón”, de un choque entre poderes y hasta de la frase “golpe de Estado”. Aquí se lo explicamos de forma sencilla.

El jueves 6 de agosto, cientos de personas se concentraron en la Plaza de la Democracia, en San José y en otros puntos del país, en una manifestación convocada para defender la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

Para entender esto, repasemos algo que aprendimos en la escuela.

Personas de todas las edades participan del Plantón por la Justicia Democrática, este jueves 6 de agosto. (Armando Mayorga/Armando Mayorga)

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¿Qué es cada poder?

Costa Rica se gobierna con tres poderes de la República, y ninguno debería mandar sobre los otros.

El Ejecutivo dirige el país en el día a día. Lo encabeza el presidente, junto con los ministros.

El Poder Legislativo hace y aprueba las leyes. Lo forman los diputados de la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial imparte justicia. Juzga los delitos y resuelve conflictos legales, incluyendo determinar si una ley choca con la Constitución, tarea de la Sala Constitucional (Sala IV).

Existen controles entre los tres para que ninguno se imponga sobre los demás.

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¿Por qué empezó el pleito?

En las últimas semanas, subieron de tono las diferencias entre el Gobierno y el Poder Judicial. Uno de los detonantes fue el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La Asamblea tenía puestos pendientes de llenar y una resolución de la Sala ordenó que algunos magistrados con nombramientos vencidos siguieran temporalmente mientras se resolvía la situación.

El Gobierno cuestionó esa decisión y llegó a usar la expresión “golpe de Estado”. El Poder Judicial también subió el tono, con cuestionamientos hacia decisiones del Ejecutivo, incluyendo diferencias sobre el presupuesto.

¿Qué pedía la gente del plantón?

La bandera principal fue pedir respeto a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes. Eso no significa que todos crean que el Poder Judicial funciona perfectamente: entre quienes respaldaron la manifestación hubo reconocimiento de que hay cosas por corregir.

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También hay quienes no están de acuerdo. Por parte del gobierno se han señalado problemas de corrupción, fallas y gastos.

¿Está en peligro la democracia?

El politólogo Joaquín Barrantes considera que “el enfrentamiento entre poderes es preocupante y poco habitual, pero también hicieron una distinción importante, Costa Rica continúa teniendo instituciones funcionando, libertad para criticar al Gobierno y libertad para salir a manifestarse. Precisamente, poder marchar a favor o en contra de una institución forma parte de una democracia”, dijo Barrantes.

Su advertencia: mientras el Gobierno y el Poder Judicial se concentran en el pleito, otros problemas del país pueden quedar relegados.

Un pleito que va más allá del plantón

El plantón no inició el conflicto; fue consecuencia de semanas de diferencias entre instituciones. Otros costarricenses ven la situación distinta y consideran legítimos los cuestionamientos del Gobierno.

Algo queda claro: los tres poderes pueden discrepar. Eso también forma parte de la democracia. El reto aparece cuando la discusión deja de centrarse en qué debe mejorarse y pasa a ser solo sobre quién derrota a quién.