Próximo jefe de fracción del PLN hace propuesta a Óscar Izquierdo y manda claro mensaje a Laura Fernández

Álvaro Ramírez, diputado electo y próximo jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), le hizo una interesante propuesta laboral al legislador actual Óscar Izquierdo, quien fue destituido de su cargo en el AyA.

Este martes se dio a conocer que, debido a una reestructuración en Acueductos y Alcantarillados (AyA), el puesto que desempeñó Izquierdo hasta antes de asumir la diputación y al que pensaba regresar una vez que terminara esta administración, desapareció, por lo que fue despedido. El legislador asegura que todo se debe a una persecución política.

Próximo jefe de fracción del PLN hace propuesta a Óscar Izquierdo. (Archivo)

Ante esa realidad, el próximo jefe de bancada liberacionista se pronunció y le mandó un mensaje a la presidenta electa, Laura Fernández.

“Lo que hicieron con don Óscar Izquierdo, anunciando ayer que le van a eliminar su plaza en el AyA, eso en Costa Rica se llama una sacada de clavo. Es persecución política, es una manera de intimidar a la oposición y ya lo intentaron con doña Vanessa Castro, con don Álvaro Ramos y su hija; esas cosas no deben ocurrir en una democracia. Las personas que piensan distinto no deberían ser sujetas a este tipo de persecución.

Álvaro Ramírez quiere que Izquierdo sea el próximo jefe de asesores en el Congreso. (José Cordero)

“Yo espero que doña Laura Fernández no incurra en ese tipo de vicios que menoscaban la confianza y necesitamos confianza para resolver los problemas del país", manifestó.

Una propuesta para Óscar Izquierdo

Ramírez también anunció que ya le hizo una propuesta laboral a Óscar Izquierdo.

“Le he pedido que nos acompañe en la futura fracción como el jefe de asesores. Es una persona íntegra y además ha demostrado que no es una persona que está dispuesta a arrodillarse frente al poder, aunque haya una amenaza para su trabajo.

ÁLvaro Ramírez le hace propuesta laboral a Óscar Izquierdo

“Ese es el tipo de integridad y de dignidad que queremos en el nuevo equipo. Es un ejemplo de lo que vamos a hacer en la nueva fracción y vamos a defender a los guardianes de la democracia trabajando unidos en una fracción de Liberación Nacional que va a estar ahí para defender esos valores en beneficio de Costa Rica”, manifestó Ramírez.