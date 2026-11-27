El eterno debate sobre qué hacer con el oro de Crucitas, en Cutris de San Carlos, podría terminar en manos de todos los costarricenses.

Este viernes 27 de noviembre, la presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que impulsará la convocatoria a un referéndum nacional para definir el futuro de la minería en esa zona de Alajuela.

Laura Fernández impulsa una consulta popular histórica para decidir futuro de la minería en Crucitas. (Alonso Tenorio)

La mandataria explicó que decidió dar este paso porque, tras 16 años, la problemática en Crucitas se ha convertido en lo que calificó como una “calamidad nacional”. Además, aprovechó para cuestionar la gran cantidad de mociones que los diputados le han presentado al proyecto de ley que impulsa su Gobierno.

El pasado 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, había adelantado su intención de proponerle a la presidenta llevar el tema a una consulta popular.

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¿Qué es lo que quiere aprobar el Gobierno?

El plan que está en el centro de la discusión es el expediente 24.717, un proyecto de ley presentado en noviembre del 2024 durante la administración de Chaves.

La iniciativa busca otorgarle a una empresa, por medio de una subasta, la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Cutris.

Crucitas tiene serios problemas debido a la minería ilegal. (Alonso Tenorio)

En junio pasado, durante una gira por la zona, Laura Fernández defendió este proyecto como la solución al grave problema de la extracción ilegal de oro y aseguró que no impulsaría una nueva propuesta legislativa.

Aunque el oficialismo y la oposición instalaron una mesa técnica para revisar opciones como endurecer las sanciones contra la minería ilegal, mejorar la seguridad, el agua y la salud en Cutris, el camino en el Congreso ha estado cuesta arriba porque los legisladores no logran ponerse de acuerdo.

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El Frente Amplio (FA) mantiene su oposición a la minería a cielo abierto argumentando que el daño ambiental que se causaría será inmenso y que la comunidad vería muy poco de las ganancias.

El Partido Liberación Nacional (PLN), por su parte, ha propuesto la tokenización (es decir, convertir la propiedad de oro real en tokens digitales como “fichas” en una blockchain), donde cada token equivale a una cantidad exacta de oro, como una salida para generar plata sin tener que explotar el recurso.

Se necesita al menos 29 votos en el Congreso para continuar con el trámite. (Esteban Rojas)

El 4 de noviembre, la Comisión de Ambiente todavía tenía unas 400 mociones por analizar, pese a que el PLN y el FA ya habían retirado 146.

Ante la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa, en setiembre pasado el Colegio de Geólogos de Costa Rica también había sugerido que fuera la ciudadanía quien decidiera en las urnas.

¿Qué sigue ahora?

El anuncio de la presidenta es apenas el primer paso. Según la Constitución Política y la Ley de Regulación del Referéndum, el Gobierno escogió la vía de la convocatoria conjunta entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Para que esta idea camine, el Ejecutivo necesita conseguir el respaldo de, al menos, 29 diputados (la mayoría absoluta del Congreso). Ese paso ya está asegurado porque el oficialismo tiene 31 diputaciones.

El daño ambiental que hay en Crucitas es serio. (Alonso Tenorio)

Si los diputados dicen que sí, ojo a los plazos:

Una vez que se haga la votación, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tendrá un máximo de ocho días hábiles para enviar el texto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esa entidad se encargará de analizar la solicitud para ver si es viable. Además, debe revisar si los intereses del proyecto no están dentro de las materias en las que no se puede aplicar un referéndum, que son: presupuestaria; tributaria y fiscal, monetaria y crediticia, pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, actos de naturaleza administrativa.

Si todo está bien y el TSE aprueba la realización de la consulta popular, una vez hecha la convocatoria oficial, el referéndum deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días naturales.

La votación sería un domingo, de 6 a. m. a 6 p. m., totalmente organizada y vigilada por el TSE.

Para que el resultado sea obligatorio (vinculante), deberá salir a votar al menos el 30% del padrón electoral.

El TSE deberá analizar la solicitud para hacer la convocatoria oficial. (Rafael Pacheco)

Un hecho histórico que solo se ha vivido una vez

Si esta propuesta logra superar todos los pasos, sería apenas la segunda vez en la historia que Costa Rica realiza un referéndum nacional.

La única ocasión ocurrió el 7 de octubre del 2007, cuando los ticos fueron a las urnas para votar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, también mediante una convocatoria conjunta durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez.