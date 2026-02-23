¡Por nada del mundo deje estos objetos en su vehículo!

Las personas que andan en carro con frecuencia deben tomar en cuenta que hay objetos que no deberían dejar en el vehículo por nada del mundo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha hecho la observación de que los conductores y pasajeros nunca deberían dejar en el automóvil medicamentos, ya que se pueden dañar o perder la efectividad debido al calor que hace en el interior, así que mejor evitar.

Hay cosas que no debería dejar en el carro porque podría traerle malas consecuencias. (Rafael Pacheco)

Tampoco deje latas de aerosol. Estos envases son muy sensibles a la presión. Muchas veces las etiquetas suelen advertir que no se deben almacenar a más de 48 °C. Dentro de un carro al sol, la temperatura puede superar fácilmente los 60 °C, lo que puede causar que la lata explote, dañando el interior del vehículo o incluso hiriendo a alguien.

No deje celulares, computadoras ni tabletas

Aparte de atraer a los ladrones, el calor extremo daña las baterías de litio, reduciendo su vida útil o causando que se hinchen y exploten. Además, los procesadores pueden sufrir daños permanentes.

Tampoco deje los anteojos, ya sean de sol o medicados. El calor puede deformar las monturas de plástico y dañar las capas protectoras de los cristales (como el antirreflejo). Además, si dejas los lentes sobre el tablero, el vidrio puede concentrar la luz solar y quemar la superficie donde están apoyados.

No deje botellas de alcohol ni alcohol en gel. Al ser productos inflamables, dejarlos a altas temperaturas es un riesgo. Aunque es difícil que se incendien solos, el calor hace que el alcohol se evapore, perdiendo su capacidad desinfectante.

Los medicamentos podrían perder efectividad por el calor. (Archivo)

Tampoco deje las compras del súper

En Costa Rica, la cadena de frío se rompe en cuestión de minutos. Dejar carne o leche en el carro mientras haces otros mandados favorece el crecimiento de bacterias que causan intoxicaciones alimentarias graves. Mejor no se la juegue.

También tome en cuenta que si deja artículos de valor, se está exponiendo su carro a que un ladrón lo abra, así que mejor déjelos en casa o colóquelos en lugares donde no se vean desde afuera del vehículo.

