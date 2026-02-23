Laura Fernández toma decisión a tres semanas de ganar las elecciones

La presidenta electa Laura Fernández dejará temporalmente su puesto como ministra de Presidencia.

Así lo anunció el gobierno de Rodrigo Chaves en un comunicado. La ministra estará de vacaciones, con un permiso sin goce de salario.

Sin dar el motivo de las vacaciones, la Presidencia informó que Fernández estará fuera del 24 de febrero al martes 3 de marzo.

Laura Fernández se ausentará del ministerio de Presidencia por unos días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de Presidencia, asumirá el cargo de Fernández durante su ausencia.

Fue nombrada hace 3 semanas

Fernández fue nombrada como ministra de Presidencia el pasado 4 de febrero durante la conferencia de prensa del gobierno, tres días después de las elecciones presidenciales, en las cuales obtuvo la victoria.

El mandatario Rodrigo Chaves indicó, en ese momento, que ella no entraría al gobierno “fría”, sino que iba a estirar y calentar trabajando desde esta administración, a unos meses del traspaso de poderes.

Laura Fernández fue nombrada como ministra de Presidencia a inicios de febrero, unos días después de las elecciones. (Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP) (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios”, expresó la presidenta electa.

Fernández ya ha ostentado este cargo; ella fue ministra de esta cartera tras la renuncia de Natalia Díaz, pero dejó el puesto en enero del año pasado.

