¿Por qué Laura Fernández renunció al Partido Pueblo Soberano antes del traspaso de poderes?

La presidenta electa Laura Fernández tomó una decisión a unos meses del traspaso de poderes.

LEA MÁS: Joven sufrió infarto y tuvo que esperar más de 16 horas para que la atendieran en el hospital en Liberia

Renunció a la militancia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuya agrupación la llevó a la presidencia.

Así lo confirmó Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación, en una consulta de este medio. Ortega compartió una carta en respuesta a la renuncia de Fernández.

El PPSO confirmó la renuncia de Laura Fernández al partido. Un politólogo explicó que es usual que un presidente electo renuncie a la agrupación antes de recibir sus credenciales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Parece que fue ayer cuando este sueño era solo una conversación cargada de esperanza entre nosotras. Verla hoy, a las puertas de recibir sus credenciales como presidenta electa, es el recordatorio más hermoso de que la política hecha con amor y honestidad si rinde frutos”, dijo.

“Pueblo Soberano no solo fue la plataforma política que la acompañó en esta ruta; fue, es y será siempre su casa. Aquí reímos, lloramos y trabajamos sin descanso porque creímos en usted, y hoy Costa Rica entera confirma que no nos equivocamos”, añadió.

LEA MÁS: Extranjeros podrán iniciar trámites migratorios en Correos de Costa Rica

¿Es normal que renuncie antes del traspaso?

El politólogo Gustavo Araya explicó que es algo normal que un presidente renuncie a la militancia del partido antes de que reciba sus credenciales como presidenta por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Generalmente las personas electas renuncian a sus partidos. Es lo usual. No hacen gala de ello. Es un trámite”, dijo el experto.

LEA MÁS: ¿Le gusta la música fuerte en el carro? Vea la multa que le espera si lo hace fuera del horario permitido