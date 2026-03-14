¿Por qué Laura Fernández renunció al Partido Pueblo Soberano antes del traspaso de poderes?

La presidenta electa Laura Fernández tomó una decisión a unos meses del traspaso de poderes.
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Renunció a la militancia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuya agrupación la llevó a la presidencia.
Así lo confirmó Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación, en una consulta de este medio. Ortega compartió una carta en respuesta a la renuncia de Fernández.
“Parece que fue ayer cuando este sueño era solo una conversación cargada de esperanza entre nosotras. Verla hoy, a las puertas de recibir sus credenciales como presidenta electa, es el recordatorio más hermoso de que la política hecha con amor y honestidad si rinde frutos”, dijo.
“Pueblo Soberano no solo fue la plataforma política que la acompañó en esta ruta; fue, es y será siempre su casa. Aquí reímos, lloramos y trabajamos sin descanso porque creímos en usted, y hoy Costa Rica entera confirma que no nos equivocamos”, añadió.
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¿Es normal que renuncie antes del traspaso?
El politólogo Gustavo Araya explicó que es algo normal que un presidente renuncie a la militancia del partido antes de que reciba sus credenciales como presidenta por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Generalmente las personas electas renuncian a sus partidos. Es lo usual. No hacen gala de ello. Es un trámite”, dijo el experto.
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