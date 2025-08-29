La experta en sicología, María Ester Flores, no pudo más que darle la razón a la venezolana y advertirnos que sí, en nuestras calles hay muchas personas que manejan agresivas, estresadas y sin importarle pelearse con cualquiera.

¿Por qué una sicóloga tica le da toda la razón a actriz venezolana quien aseguró que los ticos manejando no somos pura vida? (Marcela_Bertozzi)

“Acabo de ver el video de la actriz venezolana, Karina Manco, en el cual critica la forma violenta de manejar del tico. Si uno se concentra en eso, en la forma de manejar, ella tiene toda la razón. No podemos tapar el sol con un dedo. Nuestras carreteras son muy violentas.

“La cultura tica en carretera, en los últimos años, se ha vuelto muy violenta. Soy conductora y compruebo a diario cómo se debe manejar con tremendo cuidado por temas de presas que estresan. Muchos motociclistas no hacen caso a casi a nada, la gente se insulta, se agrede. Son muchas las noticias de nuestra violencia en carretera. Debemos poner las barbas en remojo, nos guste o no.

“En este caso de la venezolana, lo que está pasando es que por ser extranjera la gente se siente ofendida porque un extranjero nos critica. Es igual que lo que pasa con nuestras familias, Dios guarde algún vecino nos critique nuestra familia, aunque sepamos que tenemos una familia problemática. Si lo hubiese dicho un tico, nadie le diría nada. Nadie aguanta que le digan los defectos.

María Ester Flores, sicóloga experta, asegura que la violencia en carretera es algo que no se puede ocultar. (Corteśia)

“Por ahí pudo no haber hecho el video con tanta rabia, pero eso no evita que aceptemos que la cultura tica viene cambiando y para mal; se llenó de violencia, de rabia, de estrés y de agresión, pero no solo en carretera, en general, en los hogares, en la calle, en las escuelas”, advierte la sicóloga.

Para la profesional, la paz debe volver a nuestras calles. Urge un cambio total, incluso desde el mismo inicio; por ejemplo, cuando se le da una licencia a una persona por primera vez, debería hacerse algo para analizar su salud mental, asegura.

Ana Karina Manco, es la actriz venezolana que vive en Costa Rica y nos tiró duro por nuestra forma de manejar. (Instabr/Cortesía)

Se ocupan exámenes sicológicos para ganar la licencia, porque un carro es un arma con la cual se puede hacer mucho daño y las estadísticas lo confirman.

“Hay que dividir el video de la venezolana; hay una parte en la cual ella nos llama hipócritas y eso pudo golpear a muchos y disgustarlos, porque tocó la identidad y nuestra cultura. Una cosa es la realidad vial y la otra hablar mal de nuestra cultura.

"Se ocupan exámenes sicológicos para ganar la licencia", asegura la sicóloga María Ester Flores. (Ésgar Chinchilla/Cortesía)

“Desde el punto de vista sico-social, las relaciones humanas en carretera se han deteriorado demasiado en nuestro país; sí es verdad que hay mucho irrespeto y violencia, repito, no podemos tapar el sol con un dedo”, analizó.