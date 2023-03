Proyecto para la legalización de la marihuana recreativa tiene un nuevo aliado

El viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, está de acuerdo con la legalización de la marihuana recreativa. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, les dijo este martes a los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que está de acuerdo con la legalización de la marihuana recreativa.

Él reconoció ante los legisladores que la droga es dañina, pero, según su criterio, las acciones represivas que se han dado hasta el momento para controlar el consumo de la marihuana han fracasado y por eso es momento de un cambio.

En el Congreso hay un proyecto de Ley para legalizar el uso de esta droga. Foto: Jorge Castillo.

“He sostenido durante mucho tiempo que la prevención se debe considerar como una inversión y no como un gasto. En este momento los tiempos son difíciles, la experiencia en los últimos años no ha demostrado que todas las acciones represivas que se han tomado por parte del Estado para evitar el consumo de las drogas y en este caso la marihuana, en realidad no han surtido ningún efecto. En vez de bajar el consumo de la marihuana en los últimos estudios, creo que en el 2020, se determinó que casi el 17.5%, (17 de cada 100 personas) de los costarricenses había consumido drogas.

“Nosotros no vamos a negar que el uso de las drogas es malo, pero todo lo que se ha hecho no ha servido para bajarlo. Creo que este es el momento ideal y oportuno para, de una vez por todas, dar un paso adelante, regularlo, darle trazabilidad, llevar sus archivos con las personas para saber a quién se le vende”.

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, defiende la legalización de la marihuana. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El jerarca fue enfático en que la legalización del cannabis debe estar bien delimitada para que no se permita que los menores de edad la consuman, ya que es sabido que afecta el desarrollo.

“Creo que es el momento de darnos la oportunidad, como sociedad costarricense, de que el Estado intervenga de una forma responsable, en la regulación de la venta de la marihuana. Considero que estamos en un momento oportuno para poner al Estado a regular las empresas que lo producen, a regular la calidad de la marihuana que se va a vender porque ahorita hay demasiados tipos, algunos revueltos con otras sustancias que en vez de mejorar, lo que está es empeorando a las personas que están consumiendo.

La legisladora Rosalía Brown cuestionó al viceministro porque ella se opone al proyecto de Ley. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Soy de la firme creencia que se debe regular, que no debe ser de acceso de nuestra juventud, también hay estudios que dicen que el consumo en etapas tempranas trae afectaciones a futuro. En este sentido debemos valorar la parte preventiva, también la calidad de lo que se va a vender.

Sevilla dijo que el permitir la venta de marihuana le dará al país ingresos por medio de impuestos que podrán ser aprovechados en temas de prevención y seguridad.

“Desde mi viceministerio, con los centros cívicos, vamos a iniciar una fuerte campaña a nivel de jóvenes del no consumo de la marihuana, que ya eso sea decisión de las personas mayores de edad, considero que debemos enfocarnos en nuestra niñez, nuestra adolescencia y fomentar los programas de prevención que creo que durante muchos años se han abandonado”, aseguró.

Esta fue la última comparecencia de la comisión sobre el tema de la marihuana. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Los diputados Ariel Robles del Frente Amplio, Kattia Cambronero del Liberal Progresista, y Manuel Morales, de Progreso Social Democrático tomaron con agrado las manifestaciones del viceministro, ya que ellos defienden el proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la droga.

Por su parte los legisladores Gilbert Jiménez de Liberación Nacional y Rosalía Brown, de Nueva República, cuestionaron a Sevilla, ya que ellos no creen que el país esté preparado para la legalización de la droga y temen que la aprobación del proyecto cause un aumento importante en el consumo de la marihuana en menores de edad y un aumento la delincuencia común y el narcotráfico.