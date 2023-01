Psicóloga: “Fue un acto de bullying y un trauma para el estudiante”

María Ester Flores, psicóloga de familia y doctora en educación analizó lo vivido por el estudiante del colegio Monseñor Sanabria durante su graduación cuando se le entregó su título en un sobre de manila y sin cinta de graduación.

“¡Qué grosería! Es una discriminación en detrimento del muchacho. El hecho de sufrir una injusticia y a nivel público una vergüenza en detrimento de todo su esfuerzo, le produce un trauma de graduación. Un recuerdo desagradable, amargo y difícil de resolver que implica años dejar atrás”, explicó Flores.

La especialista asegura que incluso afecta su autoestima intelectual, porque no importa si fue buen o mal estudiante, llegó a la meta luego de superar todos los retos académicos.

“Él tenía derecho a ser como los demás. Podría entrar en depresión y que se desmotive a seguir estudiando una carrera universitaria o pasar un periodo donde esté tan desmotivado y tenga que esperar a que le pase ese dolor para poder seguir. La otra opción es que ante la injusticia y la ira de ese impulso, se fije la meta de demostrarle al colegio que él puede”, explicó la psicóloga.

Flores considera incluso que la vergüenza no fue solo para el estudiante, sino un proceso escolar, de tres años, desgastante para la familia y también van a tener el recuerdo traumático y mayor desgaste emocional al tener que defender los derechos de su hijo.

“Eso es un bullying de los adultos hacia el joven, muy mal manejado por parte de los adultos, porque eso no se hace. Los adultos negociamos, hablamos y no se sanciona a alguien en el día de su graduación, eso no se hace”, continuó María Ester.

Para los demás estudiantes también pudo haber sido visto como un repudio a la institución que le hizo eso a su amigo.

“Es un mal ejemplo. Y la tristeza que él reflejó desde ese momento, refleja la impotencia y el dolor que sintió el estudiante y que le tomará tiempo para reponerse”, comentó Flores.

La psicóloga dijo que se le pudo haber dicho que no le iban a poder dar el portatítulo y la cinta y él decide si va o no va ese día, pero no le dieron la opción.