(Video) Padre denuncia discriminación en graduación de liceo desamparadeño

Eliott Elizondo, su exesposa y su hijo vivieron el pasado 22 de diciembre el momento más amargo de su vida durante la graduación del joven en el gimnasio del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados.

El joven recibió su título de graduación en un sobre de manila. (Cortesía)

Ese día, que esperaban con ilusión por ser la culminación de una etapa estudiantil de mucho sacrificio, se convirtió en un momento inolvidable, pero para mal de la familia, al vivir lo que consideran un acto de discriminación.

Elizondo no quiso dejar pasar lo ocurrido e interpuso un recurso de Amparo en contra del director de la institución Juan Felipe Castro, el colegio y hasta contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por supuesta discriminación.

Psicóloga: “Fue un acto de bullying y un trauma para el estudiante”

Esto porque ese 22 de diciembre, ante los cerca de 160 estudiantes de duocécimo año que se estaban graduando y ambos padres de familia de cada uno de ellos, su hijo fue el único estudiante que no contaba con la cinta de graduando y cuando subió a la tarima a recibir su título, este se lo entregaron en un sobre de manila todo arrugado y no en el tradicional portatítulos como a todos sus compañeros.

“Cuando él subió a recoger el título y me le dieron el sobre, usted no sabe lo que yo sentí. Es una de las peores humillaciones que le pueden hacer a su hijo, ver que después de todo lo que había pasado, le entregaran el título así como si fuera cualquier otro documento. Me levanté de una vez, no finalizamos la ceremonia porque tanto mi hijo como yo estábamos con lágrimas en los ojos, nos retiramos”, recordó Elizondo.

A mamá no vidente le impidieron la entrada a la graduación de su hijo

El padre reconoció que todo lo que tenían programado para después de la graduación para celebrar, se canceló.

La Teja consultó al director del colegio al respecto y vía mensajes de WhatsApp respondió que el colegio es responsable de entregar el título y que las cintas y portatítulos nunca ha sido responsabilidad del centro educativo.

“Para eso los padres de familia siempre se organizan y participa el que desee cancelar la cuota que establezcan. La institución nunca se involucra en eso”, dijo Castro.

A la pregunta de si no consideraba como un hecho de discriminación, indistintamente de si hubiese pagado o no y que eso podría afectar al estudiante, el director repreguntó que en qué se afectó al estudiante y que cuál derecho constitucional se violentó.

Graduación colegio Monseñor Sanabria Durante la graduación el padre considera que se discriminó a su hijo.

Y añadió que “el título se le entregó a todos los que cumplieron con los requisitos establecidos por el MEP”, aunque no se les entregaran en las mismas condiciones a todos.

Antecedentes

“Lamentablemente el paso de mi hijo por la institución estuvo marcado por los momentos amargos, pues cuando hizo el proceso de admisión, pese a las buenas calificaciones que siempre ha tenido, le dijeron que no había sido admitido y me respondieron que de un 30% posible había obtenido un 12% y pedí ver el examen para ver porqué le había ido tan mal y me lo negaron por lo que interpuse un primer recurso de Amparo que gané”, explicó el padre de familia.

El estudiante repitió el examen, lo pasó y le permitieron el ingreso. Luego, en el año 2021, cuando ya había iniciado a cursar el undécimo año le informan que no había pasado décimo y por ende debía retroceder a décimo y le explican a los padres de familia que no saben cómo pero que el joven no había ganado el año.

Esto hará el MEP con el caso de la mamá no vidente que no dejaron entrar a graduación

“Tuve que presentar una denuncia ante el MEP y detectaron que todos los protocolos del colegio fallaron, que no tuvieron comunicación al hogar, no le dijeron al menor que había faltado con los trabajos porque no aparecían en la plataforma tecnológica y la dirección regional ordenó que le dejaran un trabajo y logró pasar”, explicó Elizondo.

Con esos antecedentes don Eliott se aseguró de preguntarle a su hijo cómo iba todo este año, si había algún problema con sus estudios y ante la respuesta positiva de su hijo pagó el paquete de graduación desde agosto anterior.

De ahí su sorpresa al llegar a la graduación y ver que su hijo no tenía cinta.