¿Puedo comer huevos y pollo tranquilo en Costa Rica por el tema de la gripe aviar?

No representa ningún problema para la salud comer pollo y huevos por estos días. Esto nos lo confirma el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional y Wiliam Cardoza, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Avicultores.

Como a mediados de diciembre anterior diferentes organizaciones gubernamentales confirmaron que estaban aumentando los controles para evitar el ingreso de la gripe aviar, ha ido creciendo una gran confusión entre las personas, algunas incluso nos preguntan si deben de dejar de comer pollo y huevos para evitar contagiarse.

Las casas que tienen gallinas y las granjas profesionales deben mantener sus prevenciones al máximo. (Patricia Leitón)

Lo primero que debemos dejar claro es que la advertencia que hicieron el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Colegio de Médicos Veterinarios, fue para aumentar las precauciones.

Es una alerta preventiva, porque nuestro país está libre de la gripe aviar y así quieren que se siga manteniendo por eso la advertencia.

Lo segundo, explica el doctor Romero, es que actualmente no representa ningún problema para la salud el comer pollo o huevos, es algo que se puede hacer tranquilamente, sobre todo en un país en el cual el huevo es parte fundamental de la dieta diaria.

“Hay zonas del mundo como Estados Unidos, México, Asia y ciertas partes de Europa, que tienen constantes brotes de gripe aviar, eso es normal en esos lugares. Lo que cambió para esta temporada es que en noviembre y diciembre anterior se ubicaron pelícanos contagiados en Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile, incluso hubo pelícanos contagiados en Honduras y Panamá.

“Es por eso que el país lanzó la alerta preventiva, para que todos los involucrados aumentaran sus controles y no porque hubiese gripe aviar en el país”, explica Cardoza.

No problema alguno para la salud en comer huevos y carne de pollo porque el país está libre de fiebre aviar. (Getty Images/iStockphoto)

Lo que se busca con la alerta es “la oportuna detección y atención de cualquier hallazgo de aves (silvestres y domésticas) muertas o con alguna sintomatología; además de capacitar a productores y médicos veterinarios, fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el país, mejorar la capacidad diagnóstica con la adquisición de equipos de laboratorio y la realización de simulacros para preparar al personal de campo”, según explicó el gobierno en un comunicado el pasado 15 de diciembre.

Los síntomas de un ave contagiada son: temblores, falta de coordinación, depresión severa, pérdida de apetito, parálisis, diarrea, secreción nasal, tos, estornudos, inflamación alrededor de la cabeza, cuello, ojos, caída de la producción de huevo y muerte súbita.

Todos podemos estar alertas y ayudar. “Si usted observa un ave muerta, en agonía, o manifestando alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no se acerque, no la manipule, no trate de rescatarla o trasladarla pues se arriesga a contagiarse o contagiar a otras aves.

“Si se encuentra en esta situación realice el reporte de inmediato a la oficina de SENASA más cercana, envíe un mensaje al número de WhatsApp: 86341489, o a los correos denuncia@senasa.go.cr, angie.sanchez@sinac.go.cr, funcionaria responsable de Vida Silvestre de la Dirección Ejecutiva, del SINAC”, explica el SENASA.