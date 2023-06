Pulseadora vende regalitos y el que los entrega es un tiburón

Ana adapta los regalos a los presupuestos de sus clientes. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Vargas)

Ana Vargas Zúñiga es una vecina de Moravia de esas bien pulseadoras y encontró una forma supercuriosa de marcar la diferencia en su pequeño negocio.

Ella vende rosas eternas, o sea, que son hechas con cintas, lo que hacen que no se marchiten nunca; tazas sublimadas, ramos de rosas naturales, fresas con chocolate, cajas con sorpresas como cupcakes, globos, entre otras cosas.

A cada uno de sus pedidos Ana le pone mucho amor porque sabe que representan un gesto de cariño o amor para la persona que lo encarga y también por eso fue que buscó la forma de darle a su negocito un valor agregado, así fue como a ella y a su hermana María Fernanda decidieron “contratar” a un repartidor muy especial: un tiburón llamado Lorenzo Mandibulín.

Por medio de este negocio Ana (izq) saca adelante a sus hijas Mía y Sofía. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Vargas)

“Mi hermana María Fernanda y yo nos pusimos a pensar sobre qué podíamos hacer para diferenciarnos en nuestro negocito, a ella siempre le ha gustado disfrazarse, de hecho antes lo hacía para vender tártaras, entonces le dije que porqué no comprábamos un traje vacilón para que un personaje especial hiciera las entregas y así fue como pensamos en el tiburón. Es parte del emprendimiento como desde hace mes y medio.

“La gente que nos pide productos tiene la opción de pedir que sean entregados por Lorenzo Mandibulín, eso sí, tiene un costo adicional. Él hace un show con música y todo para que quienes reciben el regalo se diviertan y se tomen fotos si así lo quieren”, explicó la pulseadora.

Con esta idea se benefician las dos hermanas, ya que Ana vende sus productos y María Fernanda vende el servicio de entrega del tiburón.

Lorenzo convierte las entregas en una experiencia única. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Vargas)

Mamá empezó el negocio

Ana contó que por muchos años su mamá vendió fresas con chocolate, pero hace un tiempo dejó ese negocio. Hace unos meses ella quedó desempleada así que en enero pasado decidió retomar el emprendimiento de la mamá y hacerlo un poco más diverso.

“A mí me encanta hacer las fresas con chocolate y las rosas eternas las había visto en unos videos y me encantó la idea, por eso me puse a hacerlas, son demasiado lindas porque es un detalle que a la gente le va a durar para siempre, no como las rosas naturales, que se marchitan rápido.

“Nosotros vendemos en toda la Gran Área Metropolitana: Heredia, San José, Alajuela, todavía Cartago, ya lo que es Guanacaste y Limón se nos hace muy difícil, entonces no hacemos entregas a esos lugares”.

Estos ramos de rosas para quinceañeras son todo un pegue. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Vargas)

La pulseadora dice que la contratan mucho para llevar regalos de cumpleaños, de aniversario y también para detalles de cumpleañeras, porque tiene un ramo de rosas eternas bellísimo con una tiara.

A las personas que deciden contratar a Lorenzo se les piden los detalles de quién va a recibir el regalo para poder identificarlo bien y hacerle el show, que tarda unos tres minutos.

“Cuando ya estamos frente a la persona le damos el regalo, le decimos de parte de quién va y ponernos unas canciones para que Lorenzo se ponga a bailar, a la gente le hace mucha gracias, se ponen a tomarle fotos y videos y todo. Se puede poner la canción de Feliz Cumpleaños o alguna que la persona quiera”, explicó.

Se ajusta al presupuesto

Algo muy importante es que hay opciones para todos los presupuestos, desde los ¢1.500 en adelante.

“Tenemos un regalito que es una rosa decorada en ¢3.500, también tenemos cajitas con fresas que van desde la unidad en adelante, se pone en una cápsula bien bonita y cuesta ¢1.500, si ya pone dos fresas son ¢2.500, si pide seis fresas, por ejemplo, entonces ya saldría en ¢6.500, depende de la cantidad.

“Pero yo me ajusto al presupuesto de la persona, las personas me escriben y me piden fotos de los paquetes que tenemos y yo les digo que sí, pero también les digo que me digan qué presupuesto tienen y yo pueda crear nuevas opciones.

“Si me dicen que quieren gastar ¢5 mil entonces yo puedo alistar un cajita con cinco fresas, o dos fresas y una rosa. Ahora bien, si la persona tiene más presupuesto puedo armar una caja de madera con ocho fresas, un miniquequito, una jarra personalizada, globos y así y eso sale en ¢18 mil”, asegura.

La pulseadora dice que también hace ramos buchones que llevan 45 rosas para quinceañeras, esos llevan una tiara y también pueden usarse en pedidas de mano.

Estos ramos son usados hasta para pedidas de matrimonio. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Vargas)

Lo pedidos deben hacerse con al menos 24 horas de anticipación y pueden recogerse en Moravia, o también se pueden hacer por medio de entrega exprés, ese envío cuesta generalmente ¢2.500, pero bueno, si el pedido es para una zona alejada, podría subir.

Ahora bien, si quiere contratar a Lorenzo debe pagar 10 mil colones adicionales, que es lo que cuesta el salario por entrega de ese personaje tan curioso.

Puede ver los productos que hace Ana en la página de Facebook Exclusive Details S&A y en el Instagram @exclusivedetailssa. Para hacer encargos puede escribir al WhatsApp 7013-1504.