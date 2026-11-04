¡Pura vida en España! Ticos que viven en Barcelona crearon un pódcast para sentirse más cerca de Costa Rica

Aunque estén a miles de kilómetros de Costa Rica, hay ticos que encuentran la manera de sentirse en casa: conversando con otros compatriotas, compartiendo sus costumbres y contando historias de su tierra.

Eso fue precisamente lo que motivó a la cartaginesa Daniela Guzmán Rivera, de 40 años, y al limonense Obryan Poyser a crear “VermuTico Podcast”, un espacio que nació en Barcelona, España, en el 2024, para darle voz a los costarricenses que viven afuera del país.

Obryan Poyser y Daniela Guzmán ticos creadores de VermuTico Podcast desde el 2024. (Cortesía/Cortesía)

El proyecto estrenó el pasado 3 de noviembre su cuarta temporada, con una nueva integrante: la periodista y creadora de contenido Valeria Solano Rodríguez, oriunda de Atenas, quien acompañará a Daniela en esta nueva etapa.

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“Yo trabajé cinco años en el consulado de Costa Rica aquí en Barcelona y conocí muchísimos costarricenses. Escuché tantas historias que pensé que merecían ser contadas. Dejé de trabajar en el consulado en el 2023 y me quedé pensando cómo podíamos darles ese espacio.

“Se lo propuse a tres amigos y finalmente Obryan fue quien me dijo que sí. Así nos lanzamos con el podcast en el 2024”, recordó Daniela.

Ella llegó a España hace 12 años para estudiar un máster en comportamiento animal. Es veterinaria, estudió anteriormente en Brasil y terminó haciendo su vida en Barcelona. Hoy está casada y es mamá de dos pequeñitos, de nueve y seis años.

Una tribu de ticos en el extranjero

VermuTico Podcast comenzó contando las experiencias de costarricenses que viven en Cataluña, pero poco a poco amplió sus fronteras.

Daniela (izquierda) y Obryan con Ivannia Núñez tica quien emigró a (centro) a Barcelona como trabajadora del hogar. (Cortesía/Cortesía)

“Hemos tenido historias muy variadas. Un muchacho tico muy joven que domina completamente el catalán, personas que vinieron a trabajar, gente que está haciendo doctorados y una costarricense que llegó a probar suerte trabajando en el servicio doméstico.

“Nos interesa conocer cómo llegó cada persona, por qué tomó la decisión de irse y cómo ha sido construir una vida en otro país. Cada historia es diferente y todas tienen algo que enseñar”, explicó.

Para Daniela, el propósito va mucho más allá de grabar entrevistas.

“Todos pasamos por cosas parecidas. Todos tenemos nuestro primer invierno fuera de Costa Rica, que eso es durísimo. Llegamos, muchas veces no entendemos el idioma, tenemos que comenzar de nuevo, buscar trabajo y construir una nueva tribu.

“Queremos que un tico que está en el extranjero escuche nuestras historias y se sienta acompañado, que sepa que no está solo. Y también que alguien que vive en Costa Rica y tiene esa espinita de saber cómo será vivir afuera pueda abrir una ventanita y conocer esas experiencias”, dijo.

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Costa Rica también se vive lejos

El proyecto ha tenido una respuesta mucho mejor de la que esperaban. Han establecido vínculos con asociaciones de costarricenses en Cataluña, Madrid, Francia y Estados Unidos.

Daniela con Obryan en entrevista a Rodolfo Fofo Madrigal de los Ajenos. (Cortesía/Cortesía)

También promueven actividades culturales y encuentros para reunir a los compatriotas.

“Nos encanta hacer grupo, formar esa tribu y fomentar la cultura costarricense aquí en Barcelona. Recientemente tuvimos un encuentro con seis escritores costarricenses que vinieron a presentar sus libros y fue muy bonito ver cómo se reunió toda la comunidad.

“También hemos visto cómo los ticos se unen para ayudar cuando alguien atraviesa una situación difícil. Recuerdo el caso de una familia cuyo niño tuvo un problema cardíaco muy delicado.

“Toda la comunidad estuvo pendiente y se buscó la manera de darles apoyo. Estar fuera del país y sentir que hay compatriotas que se preocupan por uno significa muchísimo”, contó.

Daniela también señaló una necesidad importante: Barcelona tiene alrededor de 1.500 costarricenses, pero solamente cuenta con un consulado honorario. Para realizar algunos trámites, como sacar un pasaporte, deben viajar hasta Madrid, a unos 620 kilómetros de distancia.

Daniela y Obryan con Carlos Umaña tico premio Nobel de la Paz. (Cortesía/Cortesía)

“Consideramos que sería importante contar con un consulado de carrera aquí en Barcelona. Los costarricenses en el exterior también tenemos necesidades y muchas veces somos una población olvidada”, manifestó.

Un nombre muy catalán y muy tico

El nombre del podcast nació de una tradición catalana: reunirse los fines de semana a tomar vermut, compartir bocas y conversar con los amigos. De ahí surgió el juego de palabras VermuTico.

Su mascota es Chepito, un oso perezoso que representa la curiosidad de los ticos por descubrir el mundo. El diseño fue realizado por el artista costarricense Joan Cerdas, conocido como Mr. Kowalsky, quien vive en Francia.

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Muy lindo el logo del podcast de los ticos en España. (Cortesía/Cortesía)

Ahora, con Valeria Solano como nueva presentadora, el proyecto busca ampliar las historias de compatriotas desde Barcelona, Pamplona y otros rincones del mundo.

VermuTico está disponible en Spotify y YouTube. Porque, como demuestra Daniela, uno puede cambiar de país, aprender otras costumbres y construir una nueva vida, pero siempre hay un pedacito de Costa Rica que viaja con uno.