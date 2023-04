¡Qué artista! Joven hace llaveros y aretes con cosas en miniatura que le pidan los clientes

Joseette empezó el negocio hace cuatro años, cuando aún estaba en el cole. Foto: Cortesía. (Cortesía de Joseette Sánchez)

Joseette Sánchez Aguilar es una joven artista bien pulseadora.

Cuando tenía apenas 17 años decidió ocuparse en algo en los ratos libres que le quedaban del colegio, para ganar un dinerito extra y, como siempre ha sido bien curiosa, decidió hacer figuritas en miniatura.

Para eso empezó a trabajar la porcelana fría que, a su criterio, es bastante fácil de usar y poco a poco le fueron llegando pedidos.

Ella recuerda que una de las creaciones que más peso tuvo fue la de un frescoleche, ya que la imagen de la figurita llegó hasta la empresa Dos Pinos, donde se sintieron admirados por el talento de la muchacha.

El acabado de las figuras es muy bueno, casi igual al original. Foto: Cortesía. (Cortesía de Joseette Sánchez)

“Recuerdo que me contactaron y me dijeron que porqué no hacía otros productos de la Dos Pinos, no sólo el frescoleche, así que de verdad me puse a hacer más y terminaron haciéndome un pedido y todo, fue una experiencia muy bonita”, recordó Joseette.

Por medio de las redes sociales fue dando a conocer sus productos y cada vez recibía más pedidos, lo que animó a la joven a seguir trabajando duro, al punto de que rechazó un trabajo para dedicarse de lleno a su negocito.

“Me salió la oportunidad de trabajar en un call center y tuve que poner en una balanza varias cosas para tomar la decisión de si entraba a trabajar en esa empresa, o me metía de lleno en mi emprendimiento, porque yo tenía fe de que esto podía crecer y terminé eligiendo mi proyecto”.

21 años tiene ahora Joseette

Los frecoleches son de los productos más pedidos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Joseette Sánchez)

Taller en casa

La joven, quien es vecina de Curridabat, acondicionó un taller en el patio de su casa y ahí tiene todo lo necesario para hacer las figuritas y demás productos que vende.

“Hago todo tipo de bisutería: aretes, pulseras, collares, y por supuesto las miniaturas que por lo general me las encargan en aretes o en llaveros.

“En ocasiones termino un producto y no estoy satisfecha con el resultado, así que lo vuelvo a hacer. Trabajar la porcelana es más que todo práctica; todo esto es muy manual y eso hace que los productos no sean exactamente iguales, pero ya tenemos las medidas y eso hace que sean lo más parecidos posibles. El proceso para cada pieza tarda unos tres días, porque hay que dar tiempo para secar, poner la resina, entre otros detalles”, explicó.

A la joven le encanta compartir su conocimiento, por eso da talleres. Foto: Cortesía. (Cortesía de Joseette Sánchez)

Ahorita Joseette recibe muchos pedidos, así que tiene varios ayudantes, a los que le encarga productos para poder salir con todos los encargos.

“Me ha pedido cosas muy curiosas como los productos de la Dos Pinos: frescoleches, helados, cajas de leche, jugos, tronaditas, Coca Cola, galletas, confites, también ollas de carne, ramen, cantonés con todo y el pancito y hasta animalitos.

“Las historias que hay alrededor de estos productos son muy variadas y divertidas, hace poco un muchacho me pidió uno llavero de Mc Nuggets para la novia, porque le encantan. También nos piden cosas para recordar algo que les gustaba mucho en la infancia, las galletas Choco CuQui son unas de las que más nos piden y esas ya no las venden, pero la gente las recuerda mucho”, manifestó.

La artista dice que muchos de sus trabajos se van fuera del país, porque son regalos a ticos que viven fuera de Costa Rica, para que siempre recuerden sus raíces y los productos que más les gustaban de cuando eran niños.

3 días dura el proceso para hacer cada figurita

Comparte su conocimiento

Joseette no solo es emprendedora, también estudia Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica y ahora también organiza ferias para capacitar gente en distintas áreas.

“Me gusta mucho compartir mi conocimiento, porque sé que eso puede ayudar a una persona a empezar su negocio, así que una vez al mes organizamos una feria de emprendedores en Barrio Escalante y ahí mismo damos cursos de aprender el idioma alemán, pintura, esculturas en hilo y otras cosas.

“La próxima feria será el 30 de abril en Casa Luarma. Las actividades serán de 11 a. m. a 7 p. m. Las personas que quieran inscribirse en los cursos pueden hacerlo y reciben un taller a muy bajo costo una vez al mes”, aseguró la joven.

Si usted quiere ver los productos tan lindos que hace esta emprendedora, puede seguirla en el Tiktok Hecho_en_Costa_Rica, también, puede entrar al Instagram Hecho HCR.