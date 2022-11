¿Qué le pasa si lo agarran viendo los partidos de la Sele en el trabajo?

Muchos ya tienen todo listo para ver a La Sele este 23 de noviembre en su debut ante España, el único detalle es que el partido es a las 10:00 a.m. por lo que la mayoría de las personas estarán trabajando y no podrán hacerlo, ¿o sí?

Si ve los partidos de La Sele en el trabajo lo pueden amonestar.

Para responder esta pregunta le consultamos al experto en derecho laboral, Eric Briones, quien nos dijo que lo primero es la comunicación.

Como decimos popularmente, hablando se entiende la gente, por lo que si el trabajador se pone de acuerdo con el patrono, podrán encontrar alguna solución que beneficie a ambas partes.

“Los costarricenses, desde 1943, tenemos una legislación donde se establecen los principios de buena fe, lealtad y legalidad. Bajo ellos es importante la comunicación y ahora que viene el Mundial ponerse de acuerdo si se va a habilitar un televisor dentro de la empresa, en qué horario, si se va a permitir que salga de las instalaciones o no dentro de ese horario. Esto con el fin de tener las reglas claras”, explicó Briones.

Si no se logra poner de acuerdo con el patrono e igual se la juega mínimo a oírlo por radio y se le salió celebrar un gol en media oficina, ¿a qué se expone?

“Es oportuno recordar que el abandono de trabajo no es solo salir de la empresa en horario laboral, sino que puede ser que esté dentro del trabajo viendo tele, oyendo el radio o viendo redes sociales y si mi patrono ya me había dicho que no, me expongo a una sanción disciplinaria de acuerdo con la legislación laboral o incluso con la legislación interna que puede conllevar una amonestación”, amplió el abogado laboral.

Y si es reiterativa la situación (la Sele juega mínimo tres partidos y si clasificamos pueden ser más) y el que es fiebre, no podrá aguantarse las ganas, se expone a una suspensión o incumplimiento de mi trabajo que podría -en algunos casos- implicar el despido.

Incapacidad

“Lo más importante, en el momento económico en el que nos encontramos, lo mejor es que nos pongamos de acuerdo y el patrono podría aprovechar estos momentos de alegría para hacer un clima organizacional óptimo, compartiendo todos viendo el partido, eso contribuye a las buenas relaciones laborales”, comentó Briones.

-¿Qué opciones tiene entonces el trabajador si no se logró ese acuerdo previo?

-Puede pedir un permiso con goce salarial, que si el patrono no quiere, no está en la obligación de darlo; pedir permiso sin goce salarial, también depende del jefe o pedir vacaciones.

El permitir un convivio en el trabajo o los centros de estudio fomenta un buen ambiente de compañerismo. (Rocío Sandí Z.)

“Lo que no recomiendo es incapacitarse cuando no se está enfermo porque se expone a que le abran un proceso disciplinario en el trabajo y expone al mismo médico que le dio la incapacidad. No se vale andarse escondiendo, o hacer cosas que ponen en riesgo su fuente de sustento”.

Además, si se incapacita, se perjudica porque no le van a pagar esos días.

Ante Japón, el 27 de noviembre, podría no tener tanto problema por dos situaciones, es domingo y se juega a las 4:00 a.m. y el tercero es ante Alemania el 1 de diciembre, a la 1:00 p.m., por lo que podría jugársela saliendo a almorzar más tarde para poder hacer ambas cosas a la vez.