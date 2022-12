¡Qué no lo mate su silla! Tica diseña escritorios para mejorar su salud

La necesidad de un familiar por aliviar los malestares que sufría constantemente en su columna y espalda, sirvieron para impulsar a María Campos Arrieta a buscar una forma de ayudarlo, sin sospechar, que esa investigación y el conocimiento adquirido, le abrirían las puertas a un negocio que le da sustento a sus hogar desde hace casi seis años.

Cada uno de los productos es diseñado por María Campos y elaborado con material reciclado. (Cortesía)

María comenzó a leer sobre los efectos negativos que tenía para la salud trabajar muchas horas sentado y comenzó a comprender lo que estaba viviendo su ser querido y por qué su silla lo estaba matando.

Cuando se empapó más sobre el tema, decidió poner manos a la obra y diseñó un escritorio de pie (Lumbar pro) donde las personas puedan trabajar cómodamente, sin producir un daño mayor a su organismo.

Esa posición, pero sin estar estático, mejora la oxigenación de la sangre y le ayuda al corazón a bombear mejor el preciado líquido a todos los órganos. Además, mejora la productividad, la creatividad y la motivación de la persona.

Posiblemente a usted le podría estar pasando y no se ha dado cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día pasa sentado frente a una computadora o el televisor? Probablemente sumando ambas actividades sean 12 o 14 horas diarias, lo cual es muy dañino para su cuerpo.

Si trabaja con más de una compu a la vez, esté el Lumbar pro doble. (Cortesía)

¿Ha notado que tiene dolores de espalda, cuello o muñeca con más frecuencia? ¿Se ha sentido cansado todo el tiempo, se le nubla la mente o hasta le da malestar estomacal? Si es así tenga cuidado, ya que esas pueden ser señales de que su cuerpo le pide auxilio.

“Cuando estamos sentados nuestro cuerpo interpreta que estamos muriendo, disminuye el oxígeno en la sangre y aumenta la presión en órganos vitales como el páncreas, el colon y el estómago, lo que sobrecarga nuestro corazón”, explicó la creadora del Lumbar Pro.

Pero trabajar de pie debe combinarse con el movimiento y complementarlo con estiramientos adecuados, un cambio de alimentación que elimine el abuso de las harinas, el azúcar y los lácteos. Todos estos ajustes, le permitieron al familiar de María, empezar a reincorporar actividades en su vida y dejar los malestares atrás.

“Al año y medio de cambiar su estilo de vida y usar el Lumbar Pro, ya había desaparecido el desgaste de la médula y retomó el control de su vida sin necesidad de ortopedistas”, contó Campos, de 41 años y fundadora de la empresa Despertar Soluciones.

Muy probablemente usted salga a correr todas las mañanas o vaya al gimnasio, razón por la cual no se considera una persona sedentaria, pero según explicó esta pulseadora, está equivocado.

El escritorio de pie Lumbar pro le permite mejorar su salud en muchas áreas al mantener una postura adecuada. (Cortesía)

“Malentendemos el sedentarismo, por años hemos pensado que es la persona que no practica ningún deporte o ejercicio y eso es mentira. La doctora Cathy Bowman en su libro Restaura tu ADN a través del movimiento habla sobre las personas que creen que por ser deportistas y luego se sientan 10, 12 horas a trabajar, están equivocados, ya que son activamente sedentarios. El cuerpo no es capaz de dosificar el movimiento, hacer eso es como pretender que usted pueda tomar una bocanada grande de aire por dos horas y eso sea suficiente para aguantar todo el día sin respirar más el resto del día”, explicó María.

La propuesta sobre la alternabilidad (estar un rato sentado y otro de pie), nació en Granada, España hace 20 años.

“Debemos considerar la silla de la oficina como opcional, porque las demás no son opcionales. Por ejemplo, en el carro, no se puede manejar de pie. Así nace la ola de los escritorios de pie”, agregó Campos.

María es farmacéutica, técnica dental y administradora de empresas, pero creció en un taller de ebanistería con su padre y eso le ha facilitado diseñar los productos.

Variedad de productos

Lamentablemente las personas no le damos prioridad a la salud y mucho menos a la prevención, por lo que reaccionamos hasta que sentimos dolor.

“Quise hacer una propuesta en la que democratizaba el beneficio y se inventó un producto en el que en vez de decirle a la gente que tiene que cambiar su escritorio, le pregunto cuál es la altura del suyo y hago un dispositivo que se arma y se desarma por ser de acoples y lo entrego en su propio estuche”, explicó la empresaria.

Los tiene en cuatro tallas: S, M, L y XL en diferentes rangos de estatura, para que no importe cuál sea la suya, tenga acceso a un dispositivo que lo ponga a trabajar de pie y simule que camina mientras lo hace, ya que le permita elevar su computadora.

“Este escritorio de pie, cuando lo certifiqué como ergonómico, lo hice con base a la altura estándar de fabricación de escritorios que es de 80 centímetros. Esto permite que de acuerdo a la altura de la persona, le quede el remate visual perpendicular a la pantalla, los brazos queden en un ángulo de 90 grados sobre el teclado flotando. Para evitar fallos, pido la estatura y la altura de su escritorio para asignar la talla correcta”, compartió Campos.

El cervical pro es un aliado para no encorvarse mientras se trabaja con laptops que por su diseño no deberían usarse por más de 45 minutos al día. (Cortesía)

Cervical Pro

El cervical pro nació como complemento al Lumbar Pro porque los clientes comenzaron a decirle que cuando estaban sentados trabajando se encorvaban al trabajar con la laptop.

“La laptop es el peor mal de todos, no es ergonómica, su pantalla está pegada al escritorio, así como su teclado y el mouse. Los especialistas dicen que debería usarse por no más de 45 minutos al día porque la posición de las manos en el teclado tiene un montón de problemas para el túnel carpal, el manguito rotador, los hombros, los trapecios anteriores y posteriores y la fatiga crónica porque no se usan con los accesorios que podrían mejorar la experiencia, como comprar un atril”, expuso la microempresaria.

Trabaja de manera combinada con el Lumbar Pro. El set ergonómico para un usuario de portátil serían ambos productos para que uno le permita estar sentado y alternando con el trabajo de pie.

“Los principiantes aguantan estar de pie de cinco a 20 minutos cada hora, no aguantan más tiempo porque tienen problemas de rodilla, piernas y caderas por estar sentados. Póngase de pie poquito a poquito aunque sea cinco minutos cada media hora” recomienda la emprendedora.

Los intermedios son los que de manera consciente se proponen sentarse la mitad del tiempo.

Más allá de los problemas de oficina, a la hora de ir al baño también se requiere tener el ángulo correcto. (Cortesía)

“Estamos diseñados para el movimiento, estamos de pie la mayoría del tiempo y solo nos sentamos para recuperar energía 20 o 30 minutos. Eso es lo óptimo”, continuó explicando.

Alfombra antifatiga

Junto a otros productos está la alfombra antifatiga que es de hule texturizado y permite ponerse de pie sobre ella durante las horas que esté trabajando para que no se exponga a una fascitis plantar (inflamación que produce mucho dolor en el talón) por estar mucho tiempo de pie.

Las personas que son muy bajitas, tienen que subir mucho la silla para lograr el ángulo correcto de sus brazos, pero al hacerlo, le quedan los pies guindando y eso es peor para los huesos, los músculos y la circulación de las piernas porque genera presión en las piernas y tienen pérdida de la fuerza de las piernas, problemas de rodilla, várices, trombosis, hormigueo, dolor en el nervio ciático. Es por eso que nació el activador del retorno venoso.

“Me asesoré con dos amigos fisioterapeutas y un flebólogo (experto en cirugía vascular periférica) para no hacer solo un banco reposa pies, sino algo que permita a la persona estar haciendo un movimiento como el que hacen las costureras con el pedal de la máquina de coser antiguas porque cada vez que aprieto un muśculo estoy ayudando al corazón a enviar la sangre de vuelta”, comentó María.

El acivador de retorno venoso ayuda a activar la circulación de las piernas como los pedales de una máquina de coser. (Cortesía)

También diseñó otras piezas para mejorar la salud en general, aunque no están vinculados con labores de oficina como el “Pupú Fácil”, un banquito que lo ayuda a ir a dar del cuerpo o los “banquito luna llena” que son para hacerse baños de asiento. Tienen doble fondo donde se introduce la vasija con la hierba o sustancia necesaria para hacerse el baño y atender infecciones vaginales recurrentes, regenerar el tejido vaginal posparto, tratar hemorroides, fisuras anales, prostatitis, etc.

El escritorio de pie Lumbar Pro cuesta ¢50.000 más impuestos e incluye su propio estuche y entrega a domicilio; la Cervical Pro sale en ¢22.000 y el activador de retorno venoso ¢28.000, si compra todo el kit ergonómico se le puede hacer un descuento entre un 10 y 15%.

Para los que trabajan con más de un monitor o compu, está también el Lumbar Pro Doble.