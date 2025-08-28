¿Qué pasará con el nombre de Óscar Arias en el Palacio de los Deportes? Esto decidió el Concejo Municipal de Heredia

El Concejo Municipal de Heredia tomó una decisión sobre el nombre de Öscar Arias que está colocado en el Palacio de los Deportes. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

El Concejo Municipal de Heredia tomó una decisión sobre el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez, que está colocado en el emblemático Palacio de los Deportes.

La mayoría de los regidores no apoyaron la propuesta de retirar el nombre del exmandatario, por lo que ahora la alcaldesa, Ángela Aguilar, deberá tomar la decisión final.

Así quedó la votación:

A favor

José Daniel Berrocal Miranda, del Frente Amplio.

José Pablo Quesada, del Partido Sentir Heredia.

Roxana Arias, del Partido Unidad Social Cristiana.

Jorge Blanco Chan, del Partido Progreso Social Democrático.

En contra

Luis Alfonso Araya, del Partido Liberación Nacional.

Heidy Hernández, del Partido Liberación Nacional.

Liliana Jiménez, del Partido Liberación Nacional.

Marlon Obando, del Partido Unidad Social Cristiana.

Jean Carlos Barboza, del Partido Unidad Social Cristiana.

Esta votación se realizó después de que la Comisión de Cultura de la Municipalidad florense estuviera de acuerdo con quitar el nombre de Arias.

La discusión surgió a raíz de una moción del regidor Berrocal, quien aseguró que en 1989 se colocó de forma ilegítima, porque la Comisión Nacional de Nomenclatura, que se encarga de autorizar los nombres de lugares públicos y edificios, no lo había permitido.

La alcaldesa de Heredia tendrá que tomar la decisión de quitar o no el nombre del expresidente Óscar Arias del Palacio de los Deportes. (Jose Cordero/José Cordero)

“Existe un debido proceso para bautizar con nombres de personas los edificios públicos y está por ley, en la ley 3535. A raíz de una investigación que realizamos producto de varias consultas ciudadanas, descubrimos que se violentaron los requisitos que demanda la ley, y son que el nombre de la persona deba ser una persona fallecida y que tenga no menos de 5 años de fallecida“, explicó Berrocal a La Teja.

El regidor añadió que lo que sigue ahora es que la alcaldesa le solicite un criterio legal a la Dirección de Asesoría Jurídica de la municipalidad para que decida si es ilegal o no, y depende de ese veredicto que el nombre del expresidente se elimine o no del edificio del Palacio de los Deportes.

Se contactó al exmandatario para conocer su postura sobre este tema; sin embargo, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

