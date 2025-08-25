¿Quiere vacunarse contra la fiebre amarilla? Hoy se habilitan nuevas citas

El Ministerio de Salud habilitará este lunes 25 de agosto nuevas citas para la vacunación contra fiebre amarilla. (Cortesía )

Si usted viajará a Colombia pronto y necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, ya puede hacerlo porque el Ministerio de Salud habilitará nuevas citas este lunes.

A partir de las 2:00 p.m., usted puede entrar a este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html y llenar el formulario digital para agarrar campo en la nueva jornada de vacunación que Salud anunció la semana pasada.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado propone eliminar beneficio de tobillera electrónica para este tipo de reos

Recuerde que las autoridades habilitarán 300 citas para cada día.

La jornada de vacunación se realizará este martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 8:00 a.m. a mediodía, en el Estadio Nacional.

El Ministerio de Salud advirtió que esta vacunatón está dirigida, exclusivamente, a las personas que viajarán a Colombia en agosto y setiembre.

Además, solo se aceptarán a viajeros que hayan comprado su boleto aéreo antes del 1.° de agosto.

La nueva jornada de vacunación se realizará esta semana en el Estadio Nacional. (Canva/Canva)

LEA MÁS: ¿Cuándo sale a la venta la moneda coleccionable de ¢50 de la lagartija y dónde se podrá conseguir?

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y es transmitida por mosquitos infectados. Para prevenir su contagio, las autoridades recomiendan la vacunación contra este mal.

Entre los síntomas que genera la fiebre amarilla están dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

LEA MÁS: Si va a salir de casa en su vehículo sin estos documentos, mejor devuélvase