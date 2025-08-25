Nacional

¿Quiere vacunarse contra la fiebre amarilla? Hoy se habilitan nuevas citas

La vacunatón se realizará este martes 26 y miércoles 27 de agosto

Por Ingrid Hidalgo
Tres personas alrededor de una mesa. Una de ellas, un hombre de camisa azul, con barba, inyecta a una mujer sentada en una silla, que viste blusa roja y pantalón gris. Es de pelo oscuro. Otra mujer de pelo corto, negro, está sentada a la mesa, que está con implementos para vacunar, como hieleras para vacunas.
El Ministerio de Salud habilitará este lunes 25 de agosto nuevas citas para la vacunación contra fiebre amarilla. (Cortesía )

Si usted viajará a Colombia pronto y necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, ya puede hacerlo porque el Ministerio de Salud habilitará nuevas citas este lunes.

A partir de las 2:00 p.m., usted puede entrar a este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html y llenar el formulario digital para agarrar campo en la nueva jornada de vacunación que Salud anunció la semana pasada.

Recuerde que las autoridades habilitarán 300 citas para cada día.

La jornada de vacunación se realizará este martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 8:00 a.m. a mediodía, en el Estadio Nacional.

El Ministerio de Salud advirtió que esta vacunatón está dirigida, exclusivamente, a las personas que viajarán a Colombia en agosto y setiembre.

Además, solo se aceptarán a viajeros que hayan comprado su boleto aéreo antes del 1.° de agosto.

Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
La nueva jornada de vacunación se realizará esta semana en el Estadio Nacional. (Canva/Canva)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y es transmitida por mosquitos infectados. Para prevenir su contagio, las autoridades recomiendan la vacunación contra este mal.

Entre los síntomas que genera la fiebre amarilla están dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

