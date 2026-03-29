Reportan interminables filas de motociclistas en Orotina, ¿qué pasó?

Este domingo 29 de marzo, justamente cuando inicia la Semana Santa, se reportaron en redes sociales interminables filas de motociclistas en Orotina que se dirigían a Puntarenas.

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Según trascendió, muchos de los motociclistas se quedaron sin su vehículo, pues los oficiales los decomisaron por presuntas irregularidades.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó a La Teja que se están realizando dos operativos, uno justamente en Orotina, y otro a la entrada de Puntarenas.

Operativos En Orotina

Así que, si usted se encuentra en la zona mientras se dirige a la playa para disfrutar unos días de descanso, ármese de paciencia.

Las autoridades anunciaron que aquellas personas que tienen que retirar placas o, en este caso, vehículos, deberán esperar hasta después de Semana Santa para que le den la cita. Durante esta semana se puede solicitar la cita en el sitio web de COSEVI.

El MOPT está realizando operativos en Orotina y a la entrada de Puntarenas, justamente cuando inicia la Semana Santa. (Imagen tomada de un video en Facebook) (Noticias al Instante CR/Noticias al Instante CR)

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Operativos en Semana Santa

Hace unos días, las autoridades informaron que se iban a realizar operativos en Semana Santa.

Los oficiales de Tránsito harán controles cada día, del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, enfocados en el abuso de la velocidad y el alcohol al volante.

Habrá operativos en las rutas Interamericana Norte y Sur, es decir, las rutas nacionales 1 y 2. También en la ruta 27, la 32 y Costanera Sur (ruta 34).

Aunque las autoridades priorizarán estas zonas, habrá presencia policial en todo el país.

Durante Semana Santa, los oficiales de Tránsito realizarán controles en las principales rutas como la 27, la 32, Costanera Sur y las dos Interamericanas, así como calles en todo el país. Foto: Alonso Tenorio (alonso tenorio)

Los oficiales vigilarán los vehículos que transporten más pasajeros y equipaje de lo permitido.

El MOPT aconsejó a los conductores revisar el estado de sus vehículos, descansar bien el día anterior de su viaje a a la playa o a la montaña, hacer pausas en el recorrido y llevar el cinturón puesto mientras el carro esté circulando.

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