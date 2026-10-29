Ritual sencillo para el 31 de octubre: cómo usar velas, canela, miel de abeja para la suerte y abundancia

El 31 de octubre no es una noche cualquiera para las brujas Mitzhi Tarot, conocida popularmente en redes sociales como Mithzi-Tarot y Yuli Cortés, conocida como Yuli Vidente.

Ambas brujas consideran que Halloween, también llamado Día de las Brujas, es una fecha especial para manifestar deseos, pedir abundancia y poner las intenciones en aquello que se quiere conseguir.

Y si hay un deseo que por estos días despierta el interés de muchos costarricenses, es ganarse el Gordo Navideño, cuyo sorteo está previsto para el próximo 20 de diciembre y que repartirá ¢2.000 millones por entero de 40 fracciones, o sea, ¢50 millones por pedacito.

El plato se envuelve en papel aluminio para evitar que el diseño afecte el ritual. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Esta fecha tiene un significado particular dentro de las creencias ancestrales, ya que el velo que separa el mundo de los vivos y el de los muertos se encuentra abierto. Por eso, la noche es ideal para manifestar deseos, aunque también se deben tomar precauciones.

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“En la magia y en la alquimia se dice que el 31 usted puede hacer cualquier ritual, pero yo creo que es un día más para manifestar que para limpiarse. Entre brujas y brujos hay luchas de poderes que la gente no conoce. Ese día uno tira y el otro tira; es una tiradera. Por eso recomiendo que las limpias se hagan el 2 de noviembre, Día de Muertos, porque es una transición”, explicó.

La bruja insiste en que manifestar significa expresar con claridad lo que se quiere para la propia vida o incluso para otra persona. Y es precisamente esa intención la que, según su práctica, debe guiar cualquier ritual.

Una vela para llamar a la fortuna

Para quienes quieran probar un ritual relacionado con el dinero y la suerte o un emprendimiento, Mitzhi explica: “Si usted quiere dinero, puede usar una vela verde; si quiere emprender con un negocio nuevo, puede usar una amarilla, porque la vela también ayuda con la intención. No crean que es solamente ponerla y prenderla: hay que tener claro qué es lo que uno quiere.

“Se necesita un plato de cerámica que se destine exclusivamente al ritual y que se forre con papel aluminio. La vela debe llevar el nombre de la persona, escrito tres veces en la parte de arriba, junto con una intención concreta”.

Mitzhi recomienda untarla con miel y agregar pequeñas cantidades de laurel, azúcar, romero y canela. Luego se coloca en el plato y se enciende en un lugar escondido de la casa. Que nadie lo vea a uno.

La bruja Yuli Vidente parte en pedacitos el romero y le junta clavos de olor y canela. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Diciendo mi nombre manifiesto: quiero tener abundancia, prosperidad y dinero; quiero pegar el Gordo Navideño este año. Hay que ser específicos con la intención, porque a veces pedimos demasiado y el ritual se satura. Una vela puede tener la misma fuerza que diez, pero la intención es la que tiene que rebalsar y pasar del mundo terrenal al espiritual.

“Recomiendo hacer el ritual en privado, sin que otras personas lo observen, pues dentro de sus creencias considera que las miradas, la curiosidad y la envidia pueden interferir con el trabajo espiritual. Hay que vestirse de negro para hacer el ritual”, explicó.

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Una noche para tener cuidado

La bruja vidente Yuli Cortés, conocida en redes sociales como Yuli Vidente, coincide en que el 31 de octubre tiene un significado especial para quienes practican la brujería.

Aquí está ya listo todo para iniciar el ritual. Es vela verde para atraer la suerte del Gordo Navideño. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La bruja vidente aconseja prestar atención a las señales que podrían indicar que una persona necesita buscar ayuda espiritual porque justo el 31 de octubre le echaron un mal de ojo, le hicieron un amarre o fue embrujado.

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“Hay gente que me dice que siente pesadez, que tiene pesadillas, que se despierta a las tres de la mañana sin razón o que siente que no es ella misma. También hablan de malas rachas en las que todo empieza a salir mal. Nosotros creemos que hay que prestar atención a esas cosas si suceden después del 31 de octubre. Mi recomendación: corra a hacerse una limpia profunda”, comentó Yuli Vidente.

Protección para la casa

Para quienes comparten estas creencias, Mitzhi recomienda tomar algunas precauciones durante la noche de Halloween.

Ambas brujas hacen el ritual con la vela ya encendida y todos los ingredientes puestos. Mithzi Tarot está a la derecha, Yuli Vidente a la derecha. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Hay que proteger nuestra energía, la casa y los hijos. Nosotros reforzamos nuestras protecciones porque sabemos que se acerca ese día. Para las personas que creen en la magia, recomiendo poner una trenza de ajos en la puerta y sal en las entradas y las orillas de las ventanas”, indicó.

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Mientras algunos celebrarán Halloween con disfraces y fiestas, otros aprovecharán la noche para realizar sus rituales, jalar la suerte y la abundancia con un ritual muy sencillo.

A las brujas les llegó el número 58 cuando estaban alistando el ritual. Falta tamaño poco para el Gordo Navideño, pero ese 58 está bien lindo, también el 85. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Solo como un detalle para los agüizoteros. Cuando las dos brujas estaban mostrándonos el ritual se le vino a la cabeza el número 58. Ahí se los dejamos. Habrá que jugarlo al derecho y al revés, o sea, el 85.